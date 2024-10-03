Оппозиция Грузии пожаловалась на отказ в размещении рекламы

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Компания "Алма" отказалась размещать рекламные баннеры коалиции "Единство - Национальное движение". Такое решение вызвано лозунгами, направленными против "Грузинской мечты", и является дискриминацией, заявили в коалиции.

Как писал "Кавказский узел", сравнение городов Украины, пострадавших от обстрелов, и Грузии, использованное "Грузинской мечтой" в предвыборной агитации, неэтично и недопустимо, заявили политики и активисты, рекламную кампанию также раскритиковал МИД Украины. Премьер-министр Грузии возразил, что таким образом правящая партия напоминает о том, чего "удалось избежать".

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Рекламная компания «Алма» отказалась размещать предвыборные баннеры коалиции «Единство – Национальное движение». , сообщили представители коалиции. По их словам, с компанией у них было оформлено соглашение, и они выполнили все свои обязательства по договору, а поводом для отказа стали лозунги коалиции "Выбери единство, избавься от Иванишвили" и "Выбери единство, избавься от мечты", сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Договор подразумевал размещение рекламы на 20 автобусах, 10 станциях метро, ​​50 рекламных щитах и ​​15 мониторах, а стоимость контракта составляет несколько сотен тысяч лари, из которых 50 тысяч лари они уже выплатили авансом, указано в публикации.

В коалиции сочли произошедшее дискриминацией и напомнили, что именно «Алма» отвечала за размещение предвыборных баннеров партии власти с изображением разрушенных украинских городов, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что в ходе выборов 2021 года 20 сентября Центризбирком Грузии объявил о начале проверки после появления в Тбилиси баннеров с "кровавыми" изображениями лидеров оппозиции, которые также разместила компания "Алма", однако не нашел нарушений.

Напомним также, что суд в Тбилиси утвердил штраф телекомпании "Мтавари архи" за отказ выпустить в эфир агитационный ролик правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение". Телекомпания заявила, что ролик дискредитирует ряд людей, не участвующих в выборах, и содержит язык вражды.

Телекомпания "Имеди" предвыборную агитацию оппозиционной коалиции "Сильная Грузия", оспорив тезис о невыполнении правящей партией своих обещаний.

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