RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:50, 3 октября 2024

Оппозиция Грузии пожаловалась на отказ в размещении рекламы

Митинг партии "Единство - национальное движение". Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/operator-naruzhnoj-reklamy-v-gruzii-otkazalsja-razmeshhat-predvybornye-plakaty-oppozicii/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Компания "Алма" отказалась размещать рекламные баннеры коалиции "Единство - Национальное движение". Такое решение вызвано лозунгами, направленными против "Грузинской мечты", и является дискриминацией, заявили в коалиции.

Как писал "Кавказский узел", сравнение городов Украины, пострадавших от обстрелов, и Грузии, использованное "Грузинской мечтой" в предвыборной агитации, неэтично и недопустимо, заявили политики и активисты, рекламную кампанию также раскритиковал МИД Украины. Премьер-министр Грузии возразил, что таким образом правящая партия напоминает о том, чего "удалось избежать".

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Рекламная компания «Алма» отказалась размещать предвыборные баннеры коалиции «Единство – Национальное движение». , сообщили представители коалиции. По их словам, с компанией у них было оформлено соглашение, и они выполнили все свои обязательства по договору, а поводом для отказа стали лозунги коалиции "Выбери единство, избавься от Иванишвили" и "Выбери единство, избавься от мечты", сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Договор подразумевал размещение рекламы на 20 автобусах, 10 станциях метро, ​​50 рекламных щитах и ​​15 мониторах, а стоимость контракта составляет несколько сотен тысяч лари, из которых 50 тысяч лари они уже выплатили авансом, указано в публикации.

В коалиции сочли произошедшее дискриминацией и напомнили, что именно «Алма» отвечала за размещение предвыборных баннеров партии власти с изображением разрушенных украинских городов, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что в ходе выборов 2021 года 20 сентября Центризбирком Грузии объявил о начале проверки после появления в Тбилиси баннеров с "кровавыми" изображениями лидеров оппозиции,  которые также разместила компания "Алма", однако не нашел нарушений.

Напомним также, что суд в Тбилиси утвердил штраф телекомпании "Мтавари архи" за отказ выпустить в эфир агитационный ролик правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение". Телекомпания заявила, что ролик дискредитирует ряд людей, не участвующих в выборах, и содержит язык вражды.

Телекомпания "Имеди"  предвыборную агитацию оппозиционной коалиции "Сильная Грузия", оспорив тезис о невыполнении правящей партией своих обещаний.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:16, 3 октября 2024
Суд оставил под стражей журналистку Надежду Кеворкову
14:45, 3 октября 2024
Военный со Ставрополья убит на Украине
13:54, 3 октября 2024
Боец из Кабардино-Балкарии убит в зоне военной операции
13:18, 3 октября 2024
1
 Участник перестрелки у офиса Wildberries в Москве оказался на свободе после решения суда об аресте
13:10, 3 октября 2024
Коков переизбран главой Кабардино-Балкарии
11:14, 3 октября 2024
Папуашвили подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
Все события дня
Новости
03 октября 2024, 18:02
Мамедли пожаловался на ухудшение самочувствия из-за действий конвоиров
03 октября 2024, 17:16
Суд оставил под стражей журналистку Надежду Кеворкову
Полицейские препятствуют работе журналистов около офиса Toplum TV, где проходили обыски. Март 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
03 октября 2024, 16:04
Суд в Баку продлил срок ареста шести обвиняемых по делу Toplum TV
ЦИК Грузии. Фото: report.az https://report.az/ru/v-regione/cik-gruzii-parlamentskie-vybory-projdut-26-oktyabrya/
03 октября 2024, 15:17
Член ЦИК Грузии заявила о подготовке фальсификаций на выборах
03 октября 2024, 14:45
Военный со Ставрополья убит на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:11, 3 октября 2024
BERG...man Tbilisi
4
США открыто вмешиваются в предвыборную кампанию в Грузии, власти всё понимают
Фото
22:44, 2 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
Грузия перед парламентскими выборами – внешняя политика и эволюция внутриполитического противостояния
Фото
15:10, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Подпись президента Грузии не имеет значения для задействования закона против гей-пропаганды
Все блоги
Справочник
Фото https://poligonmedia.org/regionalnoe-izbiratelnoe-zakonodatelstvo-i-regionalnye-vybory/ Осенние выборы-2024 на Юге России

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/ Дело о погроме в аэропорту Махачкалы

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Блогеры
Фото
16:11, 3 октября 2024
BERG...man Tbilisi
4
США открыто вмешиваются в предвыборную кампанию в Грузии, власти всё понимают
Фото
08:50, 3 октября 2024
BERG...man Tbilisi
22
Нет - чайлдфри и протесты "рожденных в пробирке": Володин
Фото
22:44, 2 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
Грузия перед парламентскими выборами – внешняя политика и эволюция внутриполитического противостояния
Фото
15:10, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Подпись президента Грузии не имеет значения для задействования закона против гей-пропаганды
Фото
09:06, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Квадроберы кусают детей? Прогресс и демократия, эволюция вспять или надо лечить и запрещать?
Аналитика
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
09 августа 2024, 11:40
В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Темы дня
Раздача бутилированной воды жителям Буйнакска. Фото: gorodbuynaksk / Telegram
03 октября 2024, 12:35
Жители Буйнакска заявили о нехватке привозной воды

Активисты с флагами партии "Грузинская мечта". Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge/politsovet-gruzinskoj-mechty-prezident-idet-ne-po-tomu-puti/
02 октября 2024, 17:59
Активисты указали на малое число женщин в выборном списке "Грузинской мечты"

Баннер около пункта сбора подписей в Ереване. Фото "Кавказского узла"
02 октября 2024, 14:03
Более 27 тысяч подписей собрано в поддержку референдума о евроинтеграции Армении

На избирательном участке. Фото: zerkalo.az https://zerkalo.az/kto-stanet-sleduyushhej-vlastyu-gruzii/
02 октября 2024, 12:00
"Международной прозрачности" возвращена возможность наблюдать за выборами в Грузии

Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Нальчик: два поколения одной семьи в аварийном доме
Нальчик: два поколения одной семьи в аварийном доме
Показать больше