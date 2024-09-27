Эксплуатация темы войны в предвыборной агитации "Грузинской мечты" возмутила ее оппонентов

27 сентября 2024, 17:46

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Сравнение городов Украины, пострадавших от обстрелов, и Грузии, использованное "Грузинской мечтой" в предвыборной агитации, неэтично и недопустимо, заявили политики и активисты, рекламную кампанию также раскритиковал МИД Украины. Премьер-министр Грузии возразил, что таким образом правящая партия напоминает о том, чего "удалось избежать".

Как писал "Кавказский узел", суд в Тбилиси утвердил штраф телекомпании "Мтавари архи" за отказ выпустить в эфир агитационный ролик правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение". Телекомпания заявила, что ролик дискредитирует ряд людей, не участвующих в выборах, и содержит язык вражды.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

На улицах Тбилиси появились новые предвыборные баннеры партии «Грузинская мечта» с надписью «Нет войне! Выбирай мир!». Баннеры разделены на две части. На одной их стороне изображены разрушенные города, здания и инфраструктурные сооружения Украины, а на другой - города Грузии. Разбомбленные города Украины представлены на черно-белых фото, а Грузия - на цветных, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что сравнение войны и мира принципиально важно для того, чтобы общество сделало правильный выбор на парламентских выборах в Грузии. "Сегодня мы напоминаем общественности о последствиях войны в целом и о том, чего мы избежали для нашей страны в 2022, 2023 годах, чего нам следует избегать. Это самое главное в основе этих парламентских выборов и после этих парламентских выборов», - процитировало его слова издание "Новости Грузия". По мнению Кобахидзе на плакатах отражено "то, чего мы избежали ценой слишком долгой борьбы".

Использование грузинскими властями образов разрушенных населенных пунктов Украины вызвало резкое осуждение со стороны министерства иностранных дел Украины, которое назвало это недопустимым и призвало власти Грузии воздержаться от эксплуатации темы войны в политической борьбе, сообщило сегодня издание Netgazeti.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также осудила баннеры правящей партии. "Я никогда не видела ничего настолько постыдного, такого оскорбительного для нашей культуры, традиций, истории и веры. В каком вы состоянии должны быть, какими жалкими, чтобы предлагать бессовестно и без стыда вашему народу плакат, изготовленный в кузнице КГБ", - привело ее слова сегодня civil.ge.

Использование в предвыборной агитации разрушенных украинских населенных пунктов вызвало возмущение в сети, ряд комментариев привело сегодня издание JamNews.

«Просто нет слов. Как можно использовать убитых людей в политических целях? <...>Поддержка «Грузинской мечты» больше не является геополитическим, политическим или идеологическим вопросом. Это вопрос человечности»,- заявила в Facebook* директор "Центра социальной справедливости" Тамты Микеладзе.

"Это то же самое, если рядом с чужими убитыми детьми поместить фотографии собственных живых детей. <> Ответ им дадут 26 октября… А эти баннеры надо снять", — написал в соцсети активист Гиорги Киконишвили.

Напомним, президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

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