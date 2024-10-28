США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на выборах

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Власти США и Европейского союза призвали Грузию подтвердить свою приверженность курсу на евроатлантическую интеграцию и провести оперативное расследование всех нарушений, допущенных во время выборов в парламент.

Как информировал "Кавказский узел", 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Наблюдатели отметили, что помимо многочисленных нарушений, которые были выявлены в ходе голосования, в день выборов в стране царила атмосфера напряженности, и ощущалась сильная поляризация общества.

Власти США и Евросоюза призывают Грузию расследовать нарушения, допущенные во время выборов в парламент, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Международные наблюдатели не признали результаты выборов свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к проведению расследования данных о всех нарушениях, связанных с выборами", – привела 27 октября "Грузия Online" слова Блинкена.

Принятые недавно властями Грузии законодательные поправки оказали существенное влияние на результаты голосования на выборах в парламент, считает верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Власти Евросоюза призывают Центральную избирательную комиссию Грузию и другие органы провести оперативное расследование нарушений на выборах, отметил он. "Обращается к грузинскому руководству с призывом подтвердить приверженность европейскому курсу в соответствии с выводами заседаний Евросовета в июне и октябре", – привело слова Борреля 27 октября ИА "Новости Грузия".

Напомним, ранее в окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов в Грузии. В результате нападений пострадало не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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