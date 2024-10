Наблюдатели отметили напряженную атмосферу в день выборов в Грузии

Помимо многочисленных нарушений, которые были выявлены в ходе парламентских выборов в Грузии, в день выборов в стране царила атмосфера напряженности и ощущалась сильная поляризация общества.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадало не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

Центризбирком Грузии озвучил предварительные данные об итогах голосования, полученные в результате обработки 99,968% голосов - с 3110 из 3111 участков. Согласно этим данным, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" получила 53,056% голосов, за нее проголосовали 957 960 избирателей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает официальные результаты выборов, поскольку они нелегитимны и не отражают волеизъявление народа.

Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов" (GYLA) выступила с докладом по итогам парламентских выборов в Грузии.

"В большинстве округов, где на выборах была зарегистрирована GYLA, видеокамеры были установлены «Грузинская мечта», которая в некоторых случаях наблюдала за столами регистратора и поверочными машинами, а в некоторых случаях - за кабинами для голосования и главной урной для голосования. Наличие камер, установленных правящей партии перед избирательными участками, а также учет избирателей, создавали атмосферу давления <...> Ощущение было таким, что на нас смотрит "Старший брат". Также были неравные условия и недостатки, проявившиеся во время выборов, что, соответственно, подрывает убедительность и справедливость их результатов", - говорится в заявлении ассоциации, опубликованном 27 октября.

Также, по данным юристов, имели место различные случая нарушения тайны голосования, в том числе голосование в присутствии неуполномоченного лица.

В течение дня голосования за пределами некоторых избирательных участков была напряженная атмосфера, были выявлены факты вмешательства в деятельность журналистов, ненадлежащего исполнения своих функций членами избирательных комиссий, незаконной агитации. После закрытия избирательных участков поступали сообщения о нарушениях, связанных с аннулированием бюллетеней, опечатыванием книги учета и ознакомление с документацией на участке.

"Выявленные в день голосования серьезные нарушения и сомнения в достоверности итогов избирательного процесса ставят на повестку дня необходимость получить разъяснений от Центральной избирательной комиссии", - говорится в заявлении GYLA.

Наблюдатель от движения "Доквирды" ("Присмотри") Гиа Векуа рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что при входе на избирательный участок руки избирателя освещаются специальным фонариком. Если на них нет нанесенной специальной жидкости, то она наносится на большие пальцы. Однако, по его словам, на руках некоторых уже проголосовавших избирателей не было следов этой жидкости. "Сначала я подумал, что это все случайности и на их участок попала некачественная жидкость или некачественный фонарь. Но когда я прочитал, что такая же ситуация была на всех участках, понял, что это системная проблема. Как видно жидкость была сильно разбавлена", - отметил он. По его словам, по данному факту наблюдатели написали жалобу, которая будет рассматриваться ЦИК в течение месяца.

Были, по словам Векуа, и другие нарушения. "Ящик, в которые загружались извлеченные из машины для голосования бюллетени, был закрыт, наблюдателям не позволили осмотреть его содержимое. То есть наблюдателям неизвестно, что находилось в ящике для бюллетеней до начала голосования. На это нарушение также был составлен протокол", - рассказал он.

Также, отметил Векуа, проблемой стал процесс идентификации избирателей, в частности, обеспечение свободного доступа к столам членов участка. По закону наблюдатели имеют право проверять, как регистрируются избиратели, но председатель избирательной комиссии постоянно кричала на наблюдателей, заявляя, что они "могут повредить кабели".

"Наблюдатели столкнулись с различными препятствиями, которые мешали им обеспечить свободный и прозрачный процесс наблюдения. GYLA зафиксировала угрозы в адрес наблюдателей, затягивание процесса наблюдения со стороны избирательных комиссий, словесные оскорбления и словесные нападки, а также выдворение с избирательных участков. Агрессивное отношение к наблюдателям проявлялось особенно, когда они высказывались о нарушениях правил маркировки", - сказано в заявлении GYLA. Наблюдатели от организации сообщили о 300 случаях недобросовестных действий.

Юрист НПО "Институт развития демократии" Анна Гахокидзе рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники организации "потеряли жалобам счет". "В основном эти жалобы должны рассматривать не ЦИК, а полиция и прокуратура. Просто не очень верится, что власти будут рассматривать эти нарушения. Нарушения видны невооруженным взглядом. Вы посмотрите на результаты в богатом районе Тбилиси - Ваке. В этот раз "Грузинская мечта" там получила 38%. Ваке никогда не голосовал за власть", - рассказала Гахокидзе.

Также она отметила, что "Грузинская мечта" выиграла в районе Глдани в Тбилиси. "Этот район всегда голосовал за оппозицию. С чего все там вдруг полюбили власть?" - задается она вопросом.

По мнению директора Centre for EU Studies в Georgian Foundation for Strategic and International Studies Кахи Гогалашвили, в избирательных списках, "вероятно, 750 тысяч несуществующих граждан". "Если на выборы действительно пришло 2 060 412 граждан, а реальное число избирателей с полным списком избирателей (с учетом данных Saкstat) составляет 2 749 674, то уровень активности составил 74%, но мы никогда не видели столь высокой явки, это практически невозможно <...> Нет сомнений в том, что список избирателей искусственно раздут". - написал он в соцсети.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции заявил, что международные наблюдатели 27 октября, подводя итоги выборов, применили термин «вчера избранные власти». «Это означает признание выборов легитимными без вопросов. Выборы состоялись». Ранее в воскресенье представители наблюдательной миссии ОБСЕ, высказав обеспокоенность политической поляризацией в Грузии и отметив недостатки на выборах, сказали, что «надеются, что избранные власти справятся с этими вызовами и приблизят страну к Евросоюзу», - отметил автор блога "BERG...man Tbilisi" на "Кавказском узле". "Есть опасность разрастания конфликта до гражданской войны - не как в России после революции, но с стрельбой, полицейским насилием. Пока идет к этому и не видно, чтобы шло к успокоению сторон", - считает, в свою очередь, автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".

В свою очередь наблюдатели от ОБСЕ заявили по итогам выборов, что голосование было в целом хорошо организовано, однако отметили напряженную и давящую обстановку перед днем выборов, а также сообщили о нескольких случаях запугивания и процедурных несоответствий в течении дня голосования, пишет 27 октября "Евроньюс".

По словам главы делегации ПАСЕ Юлиана Булая, атмосферу давления добавило наличие камер на избирательных участках, а глава миссии наблюдателей Европарламента Антонио Лопес-Истуриз Уайт указал, что "Грузинская мечта" использовала враждебную риторику, продвигала российскую дезинформацию и теории заговора накануне выборов в попытке подорвать результаты голосования и манипулировать ими".

При этом специальный координатор ОБСЕ, глава миссии Паскаль Ализар отметил, что "активное участие избирателей, активное присутствие гражданских и партийных наблюдателей и богатое разнообразие голосов указывают на то, что система все еще растет и развивается и что у нее формируется демократическая жизнеспособность".

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

