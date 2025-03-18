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17:46, 18 марта 2025

Амаглобели оштрафована за оскорбление полицейского

Мзия Амаглобели на судебном заседании, 15 января 2025 года. Фото: Телекомпания «Пирвели»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судья обязал основательницу "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели выплатить штраф по административному делу об оскорблении полицейского. На заседании по уголовному делу о нападении на сотрудника полиции защита журналистки требовала отвода судьи, но ходатайство оставлено без удовлетворения.

Как писал "Кавказский узел", Батумский городской суд 4 марта удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели по делу о нападении на начальника полиции Батуми, она отказалась признать вину. Суд признал недопустимыми большинство доказательств защиты, в том числе свидетельские показания и видеозаписи. Защита потребовала отвода судьи, который рассматривает жалобу на административное задержание учредителя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. Он заявил, что родственные связи с журналисткой не скажутся на решении. Амаглобели в суде по административному делу отвергла вину в оскорблении полицейских и назвала сфальсифицированным протокол задержания.

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели, основательница и директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети", независимых медиа, которые работали при трех правительствах Грузии. Причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. После этого журналистка была вновь задержана за нападение на силовика, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Судья Салих Шаинидзе огласил решение по административному делу Мзии Амаглобели. Он признал Мзию Амаглобели нарушителем закона и оштрафовал ее на 2000 лари (около 720 долларов США), сообщило сегодня "Батумелеби".

Сегодня, 18 марта, в Батумском городском суде началось рассмотрение уголовного дела Мзии Амаглобели о нападении на полицейского. 

Адвокаты Мзии Амаглобели подали ходатайство об отводе судьи, которая ведет процесс, однако судья отклонила это ходатайство.

Амаглобели, которая была доставлена в суд, сравнила происходящее со сталинскими репрессиями.

"Во время сталинских, советских репрессий людей выселяли и расстреливали без суда, в моем случае проводится судебный процесс, хоть и формальный", - сказала на суде Мзия Амаглобели.

Заседание длилось около полутора часов, следующее заседание намечено на  31 марта, проинформировало "Нетгазети".

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Автор: "Кавказский узел"

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