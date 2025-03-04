Суд оставил под стражей Мзию Амаглобели

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Батумский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели, она отказалась признать вину. Суд признал недопустимыми большинство доказательств защиты, в том числе свидетельские показания и видеозаписи.

Как писал "Кавказский узел", основательницу "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзию Амаглобели по ее просьбе перевели из клиники "Вивамед", где она проходила восстановительный курс после голодовки, в пенитенциарное учреждение. Амоглобели добивалась перевода из больницы, так как хотела лично участвовать в процессе. 18 февраля она согласилась прекратить голодовку, которую проводила в течение 38 дней. 14 февраля суд оставил журналистку под стражей.

Мзия Амаглобели остается в тюрьме. Решение вынес судья Батумского городского суда Виктор Метревели. После озвученного решения в зале суда поднялся шум. «Рабы», «Позор, позор», - скандировали собравшиеся. Заседание продолжалось около 9 часов, сообщило сегодня "Нетгазети".

В ходе заседания обвинение настаивало на продлении ареста. В частности, прокуроры утверждали, что в случае освобождения Мзия Амаглобели может скрыться или снова совершить предполагаемое преступление. Защита требовала освободить журналистку в зале суда.

"Позиция обвинения была настолько несправедливой и необоснованной, что в условиях элементарного правосудия, в условиях, когда в этой стране и в этом зале суда есть элементарное ожидание беспристрастности, эта позиция обвинения не должна приниматься во внимание, и суд должен немедленно освободить [Мзию Амаглобели] из незаконного заключения", - приводятся в публикации слова адвоката Майи Мцариашвили.

Судья на заседании признал представленные обвинением доказательства неоспоримыми, в том числе и извлеченные из телефона Амаглобели, но постановил, что большая часть доказательств защиты является недопустимой. В число недопустимых он включил результаты допросов около 20 свидетелей, в том числе коллег Амаглобели, которые непосредственно присутствовали на митинге в ночь с 11 на 12 января возле здания Управления полиции Аджарии, где была задержана Мзия Амаглобели. Недопустимыми суд признал и видеозаписи происшествия.

Мзия Амаглобели сегодня в суде отказалась признать вину, сообщило "Интерпрессньюс".

"Нет, я не согласна с обвинением. Я считаю себя незаконной заключенной. К счастью, у нас на родине диктатуре не удалось окончательно укорениться. Поэтому я верю, что я и узники совести сможем доказать свою невиновность", — заявила она.

На заседании присутствовали посол Франции Шераз Гасри и представители посольств разных стран, говорится в публикации.

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