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23:17, 4 марта 2025

Суд оставил под стражей Мзию Амаглобели

Мзия Амаглобели в суде. Скриншот фото "Нетгазети" от 04.03.25, https://netgazeti.ge/news/766196/.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Батумский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели, она отказалась признать вину. Суд признал недопустимыми большинство доказательств защиты, в том числе свидетельские показания и видеозаписи.

Как писал "Кавказский узел", основательницу "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзию Амаглобели по ее просьбе перевели из клиники "Вивамед", где она проходила восстановительный курс после голодовки, в пенитенциарное учреждение. Амоглобели добивалась перевода из больницы, так как хотела лично участвовать в процессе. 18 февраля она согласилась прекратить голодовку, которую проводила в течение 38 дней. 14 февраля суд оставил журналистку под стражей.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Мзия Амаглобели остается в тюрьме. Решение вынес судья Батумского городского суда Виктор Метревели. После озвученного решения в зале суда поднялся шум.  «Рабы», «Позор, позор», - скандировали собравшиеся. Заседание продолжалось около 9 часов, сообщило сегодня "Нетгазети".

В ходе заседания обвинение настаивало на продлении ареста.  В частности, прокуроры утверждали, что в случае освобождения Мзия Амаглобели может скрыться или снова совершить предполагаемое преступление. Защита требовала освободить журналистку в зале суда. 

"Позиция обвинения была настолько несправедливой и необоснованной, что в условиях элементарного правосудия, в условиях, когда в этой стране и в этом зале суда есть элементарное ожидание беспристрастности, эта позиция обвинения не должна приниматься во внимание, и суд должен немедленно освободить [Мзию Амаглобели] из незаконного заключения", - приводятся в публикации слова адвоката  Майи Мцариашвили.

Судья на заседании признал представленные обвинением доказательства неоспоримыми, в том числе и извлеченные из телефона Амаглобели, но постановил, что большая часть доказательств защиты является недопустимой. В число недопустимых он включил результаты допросов около 20 свидетелей, в том числе коллег Амаглобели, которые непосредственно присутствовали на митинге в ночь с 11 на 12 января возле здания Управления полиции Аджарии, где была задержана Мзия Амаглобели. Недопустимыми суд признал и видеозаписи происшествия.

Мзия Амаглобели сегодня в суде отказалась признать вину, сообщило "Интерпрессньюс".

"Нет, я не согласна с обвинением. Я считаю себя незаконной заключенной. К счастью, у нас на родине диктатуре не удалось окончательно укорениться. Поэтому я верю, что я и узники совести сможем доказать свою невиновность", — заявила она.

На заседании присутствовали посол Франции Шераз Гасри и представители посольств разных стран, говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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