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23:35, 27 февраля 2025

Мзия Амаглобели возвращена из клиники в тюрьму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Основательницу "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзию Амаглобели по ее просьбе перевели из клиники "Вивамед", где проходила восстановительный курс после голодовки, в пенитенциарное учреждение.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля суд оставил основательницу "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзию Амаглобели под стражей. 18 февраля она согласилась прекратить голодовку, которую проводила в течение 38 дней. Амаглобели во время глодовки была переведена в  клинику "Вивамед". Адвокаты  Амаглобели просят официально признать журналистку потерпевшей, поскольку у нее были зафиксированы травмы после задержания.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Основательницу онлайн-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели перевели из клиники "Вивамед" в тюрьму. Перевод в тюрьму был ранее запрошен со стороны самой Амаглобели, сообщило сегодня "Нетгазети".

Мзию Амаглобели должны были перевести в тюрьму 26 февраля, но выяснилось что она осталась в клинике. Сегодня вечером ее доставили в пенитенциарное учреждение, говорится в публикации.

Директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе сообщил, что состояние здоровья основательницы «Батумелеби» Мзии Амаглобели удовлетворительное.

"Результаты лабораторных исследований также удовлетворительные. Ей проводился восстановительный курс питания. Мы собирались продолжить этот курс, но пациентка просит вернуть ее в пенитенциарное учреждение", - процитировало его слова 26 февраля "Интерпрессньюс".

Мзия Амаглобели хочет лично, вместе со своими адвокатами, принять участие в процессе, который запланирован 4 марта в Батумском городском суде, сообщила 26 февраля Ассоциация молодых юристов Грузии.

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Автор: "Кавказский узел"

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