RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:45, 26 февраля 2025

Защита Мзии Амаглобели требует признать ее потерпевшей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты учредителя газет "Батумелеби" и "Нетгазети Мзии Амаглобели просят официально признать журналистку потерпевшей, поскольку у нее были зафиксированы травмы после задержания.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля суд оставил основательницу "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзию Амаглобели под стражей. 18 февраля она согласилась прекратить голодовку, которую проводила в течение 38 дней. Амаглобели находится в клинике "Вивамед".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

"Ассоциация молодых юристов", представляющая интересы Мзии Амаглобели, обратилась в Тбилисский городской суд с просьбой признать ее потерпевшей, так как она подверглась "жесткому и незаконному" аресту с физическим насилием. В результате этого Амаглобели получила травмы, - это зафиксировано в результатах медэкспертизы, проведенной Национальным бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.

"Согласно экспертизе, на левом плече Амаглобели зафиксированы кровоподтеки. Эти травмы нанесены тупым предметом", - говорится в сообщении НПО от 25 февраля.

Защита Амаглобели 24 февраля в суде попросила признать ее потерпевшей. 

"В результате изучения материалов дела становится ясно, что имеются правовые основания для предоставления Мзии Амаглобели статуса потерпевшей. Мы уже неоднократно обращались с этим заявлением в прокуратуру, но несмотря на установленные законом сроки, до сих пор не получили даже письменного отказа в признании потерпевшей. По данному факту мы также подали жалобу в Генеральную прокуратуру. До сих пор мы не получили надлежащего ответа на жалобу", - говорится в сообщении.

Правозащитники указали, что после задержания с Амаглобели жестоко обращались, в частности, имело место недостойное обращение со стороны руководителя полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе во дворе и в здании участка. Он неоднократно оскорблял журналистку и угрожал возбуждением уголовного дела, несколько раз предпринял попытки физической расправы, но полицейские смогли его удержать и вывести из комнаты. Один раз он плюнул Амаглобели в лицо, на протяжении определенного периода времени ей не давали пить и пользоваться туалетом, игнорировали ее требование о встрече с адвокатом. Адвоката к задержанной не допускали в течение нескольких часов, указала защита.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и Вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ, в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Участники акции протеста на площади Героев в Тбилиси. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 25.02.25, https://www.interpressnews.ge/ru/article/166960-na-ploshchadi-geroev-v-tbilisi-obedinilos-neskolko-marshei-avtomobilnoe-dvizhenie-po-ulitsam-kostava-i-varaziskhevi-perekryto
21:47, 25 февраля 2025
Протестующие в Грузии почтили память убитых в боях с Красной армией
Военно-Грузинская дорога. Фото Евгения Мельченко, "Юга.ру"
13:17, 25 февраля 2025
Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин
Шествие в Тбилиси 24 февраля 2025 года, кадр видео https://t.me/Tbilisi_life/37400
07:36, 25 февраля 2025
Участники митинга в поддержку Украины потребовали новых выборов в Грузии
Артем Грибуля. Фото: https://t.me/Free_Tbilisi/4
06:41, 25 февраля 2025
Адвокат сообщил об избиении россиянина в грузинской тюрьме
Снегопад в горах. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
02:28, 24 февраля 2025
Непогода создала проблемы жителям запада Грузии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:25, 25 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
24
ЕС напоминает Грузии о боли, причиненной советской оккупацией
Фото
13:58, 24 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
44
В Грузии похолодало и обнажились проблемы, в том числе, с капризностью
Фото
08:40, 24 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
41
24 февраля: можно ли было избежать? Украина, Грузия и другие
Все блоги
Справочник
Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Елена Милашина в чеченской больнице. Фото: Сергея Бабинеца https://t.me/babinetssergey/849 Елена Милашина в московской клинике. Фото Анны Артемьевой / ”Новая газета”https://t.me/novaya_pishet/41070?single Нападение на Милашину и Немова в Чечне

Блогеры
Фото
15:25, 25 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
24
ЕС напоминает Грузии о боли, причиненной советской оккупацией
Фото
10:53, 25 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
35
Советизация Грузии: "хорошие vs плохие" и никакие
Фото
13:58, 24 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
44
В Грузии похолодало и обнажились проблемы, в том числе, с капризностью
Фото
08:40, 24 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
41
24 февраля: можно ли было избежать? Украина, Грузия и другие
Фото
10:00, 23 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
36
Проблема преступных группировок, состоящих из граждан Грузии. Драка и убийство в Польше
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Фарид Исмаилов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-toplum-tv-arestovan-zhurnalist-farid-ismailov/
25 февраля 2025, 18:13
Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей

Транскавказская автомагистраль. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:40
Транскам закрыт для всех видов транспорта

Село Старый Сивух. Фото: gumbet.dag.muzkult.ru/media/2019/01/11/1270614385/file11100.jpg https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:01
Сивухцы добились реакции Меликова на свои требования

Cезон ввоза мимозы из Абхазии в Сочи. Фото Нины Зотиной, Юга.ру
25 февраля 2025, 10:17
Абхазские предприниматели столкнулись с запретом на ввоз мимозы в Россию

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше