Защита Мзии Амаглобели требует признать ее потерпевшей

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Адвокаты учредителя газет "Батумелеби" и "Нетгазети Мзии Амаглобели просят официально признать журналистку потерпевшей, поскольку у нее были зафиксированы травмы после задержания.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля суд оставил основательницу "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзию Амаглобели под стражей. 18 февраля она согласилась прекратить голодовку, которую проводила в течение 38 дней. Амаглобели находится в клинике "Вивамед".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

"Ассоциация молодых юристов", представляющая интересы Мзии Амаглобели, обратилась в Тбилисский городской суд с просьбой признать ее потерпевшей, так как она подверглась "жесткому и незаконному" аресту с физическим насилием. В результате этого Амаглобели получила травмы, - это зафиксировано в результатах медэкспертизы, проведенной Национальным бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.

"Согласно экспертизе, на левом плече Амаглобели зафиксированы кровоподтеки. Эти травмы нанесены тупым предметом", - говорится в сообщении НПО от 25 февраля.

Защита Амаглобели 24 февраля в суде попросила признать ее потерпевшей.

"В результате изучения материалов дела становится ясно, что имеются правовые основания для предоставления Мзии Амаглобели статуса потерпевшей. Мы уже неоднократно обращались с этим заявлением в прокуратуру, но несмотря на установленные законом сроки, до сих пор не получили даже письменного отказа в признании потерпевшей. По данному факту мы также подали жалобу в Генеральную прокуратуру. До сих пор мы не получили надлежащего ответа на жалобу", - говорится в сообщении.

Правозащитники указали, что после задержания с Амаглобели жестоко обращались, в частности, имело место недостойное обращение со стороны руководителя полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе во дворе и в здании участка. Он неоднократно оскорблял журналистку и угрожал возбуждением уголовного дела, несколько раз предпринял попытки физической расправы, но полицейские смогли его удержать и вывести из комнаты. Один раз он плюнул Амаглобели в лицо, на протяжении определенного периода времени ей не давали пить и пользоваться туалетом, игнорировали ее требование о встрече с адвокатом. Адвоката к задержанной не допускали в течение нескольких часов, указала защита.

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