Амаглобели назвала сфабрикованным административное дело

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Учредитель "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели в суде по административному делу отвергла вину в оскорблении полицейских и назвала сфальсифицированным протокол задержания.

Как писал "Кавказский узел", Батумский городской суд 4 марта удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели по делу о нападении на начальника полиции Батуми, она отказалась признать вину. Суд признал недопустимыми большинство доказательств защиты, в том числе свидетельские показания и видеозаписи. Защита потребовала отвода судьи, который рассматривает жалобу на административное задержание учредителя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. Он заявил, что родственные связи с журналисткой не скажутся на решении.

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели, основательница и директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети", независимых медиа, которые работали при трех правительствах Грузии. Причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. После этого журналистка была вновь задержана за нападение на силовика, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

На сегодняшнем заседании по административному делу Мзия Амаглобели и ее адвокаты присутствовали дистанционно.

Адвокат Тамар Кордзая указала, что Амаглобели не должна содержаться под стражей.

"Она не заслуживает содержания под стражей в качестве меры пресечения. Единственное, почему она сегодня находится под стражей, это то, что суд решил, что она может совершить повторное правонарушение. Лично для меня, как адвоката Мзии, указанный процесс, в определенной степени, более важен, чем уголовный, так как в доказательствах по этому делу больше фальсификаций. Спасибо за то, что в отличие от предыдущего судьи, вы допустили свидетелей, которые своими показаниями опровергнут эти протоколы. По этим протоколам они хотят оставить Мзию Амаглобели под стражей. Я не говорю о законности обвинения по уголовному делу, однако от вашего решения зависит, изменится ли мера пресечения по этому делу", - привело слова адвоката "Интерпрессньюс".

На заседании в Батумском городском суде присутствовали представители посольств Норвегии и Дании, сообщило "Нетгазети".

Амаглобели в своем выступлении назвала дело сфальсифицированным. "Дело, которое вы рассматриваете, сфабриковано. В деле есть ложные показания, и протокол сфабрикован. В этом деле реально только то, что я действительно наклеила стикер, и абсолютно сознательно. После было сказано, что я прекратила незаконные действия. Это ложь, потому что я не совершала никаких противоправных действий и обращений тоже не делала. Они также говорили, что я оскорбляла сотрудников полиции, что также является ложью. Они просто не смогут найти ни одного кадра или человека, доказывающих это, за исключением их собственных показаний", - привело ее слова издание.

Она отметила, что за всю свою жизнь ни разу никого публично не оскорбляла. При этом в протоколе задержания указано, что Мзия Амаглобели была арестована не за то, что наклеила стикер, а за словесное оскорбление сотрудников полиции.

Судья Салих Шаинидзе объявит окончательное решение 18 марта в 17.50 (16.50 мск), на этот же день, 18 марта, также запланировано первое судебное заседание по уголовному делу Мзии Амаглобели, говорится в публикации.

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