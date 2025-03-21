Леван Варшаломидзе покинул Казахстан после освобождения

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Представитель "Национального движения" Леван Варшаломидзе был освобожден из полиции и смог покинуть Казахстан.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе был задержан при пересечении границы в аэропорту Казахстана 18 марта. Соратники заявили, что Варшаломидзе грозит "опасность экстрадиции" в Россию - там возбуждено дело, связанное с политическими консультациями, которые Варшаломидзе предоставлял властям Украины.

Об освобождении Варшаломидзе 20 марта сообщил один из его соратников, представитель "Национального движения" Элгуджа Багратиони. По его словам, Варшаломидзе был отпущен из полиции, после чего улетел из Казахстана и теперь находится в Амстердаме.

Багратиони поблагодарил всех, кто выразил солидарность с Леваном Варшаломидзе и участвовал в переговорах по его освобождению. Он отметил, что Варшаломидзе прибыл в Казахстан по приглашению казахской стороны "для помощи и консультаций в развитии города Атырау", указывает грузинское издание Sovanews.

Единственной причиной задержания Варшаломидзе, по данным соратников, было российское уведомление о его международном розыске. В отделе полиции в Атырау гражданина Грузии "допрашивали всю ночь", указал Багратиони.

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