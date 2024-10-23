RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:35, 23 октября 2024

Оппозиция заявила о принуждении бюджетников к участию в провластном митинге в Тбилиси

Агитационный плакат. Тбилиси, 23 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Госслужащие и бюджетники из разных регионов свезены в Тбилиси  для участия в предвыборном митинге "Грузинской мечты", госслужащие должны служить государству, а не обслуживать интересы правящей партии, заявила оппозиция.

Как писал "Кавказский узел",  22 октября в центре Тбилиси было ограничено движение в связи с установкой сцены к предвыборному митингу "Грузинской мечты", который намечен на 23 октября. Cлужащих госсектора, в том числе из разных регионов Грузии, обязывают принять участие в мероприятии правящей партии.

Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил сегодня, что участие бюджетников в проправительственном митинге не важно, важно, как они проголосуют 26 октября. "Я соболезную всем тем людям, которых сегодня насильно привезли в Тбилиси и хочу сказать им, что то, где они будут стоять сегодня, не имеет никакого значения, важно, какой выбор они сделают 26 октября", - привело сегодня его слова агентство "Грузия Online".

По его словам, служащие являются опорой государства, а не инструментом по проведению личных интересов какой-либо отдельно взятой партии или человека. "Из 25 представителей парламентского списка нашей партии 22 человека являются действующими госслужащими. Я специально говорю, не бывшие, а действующие. Эти люди на протяжении многих лет служат государству. Это именно те люди, осудить которых два дня назад пригрозил Бидзина Иванишвили. Сегодня тот же Бидзина Иванишвили, к моему сожалению, привезет десятки тысяч госслужащих служащих с разных регионов для проведения своей партийной акции, точно так же, как действовало "Национальное движение" и персонально Михаил Саакашвили, который возил госслужащих из города в город и использовал только в партийных интересах. Служащие являются опорой государства, а не инструментом по проведению личных интересов какой-либо отдельно взятой партии или человека", - приводятся его слова в публикации.

Внешние силы готовили Грузию к войне, и частью этого плана был бывший премьер-министр Георгий Гахария, заявил почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. По словам Иванишвили, он очень зол на бывших соратников, которые покинули партию вместе с Гахарией, и намерен "наказать" их.

Воспитатели детских садов, вместо того, чтобы заботиться о детях, сегодня были вынуждены отправиться на митинг в Тбилиси, заявил Лаша Комахидзе, председатель фракции Кобулетского горсовета "Единство - Национальное" Движение. По его словам, "Грузинская мечта" собирает на итоговое мероприятие госслужащих, работников детских садов, учителей из разных уголков Грузии. "В муниципалитете Кобулети, и я уверен, в других муниципалитетах по всей Грузии отменены все услуги «Грузинская мечта» решила привлечь себе на службу госслужащих. Людей, которые на самом деле должны служить не одной партии, а гражданам. ских садах дети остаются без всякого внимания, сколько групп объединили и как один-два воспитателя оставили большое количество детей. Вместо того, чтобы заботиться о ваших детях, они сегодня заняты аплодисментами "Грузинской мечте", аплодируют Иванишвили, человеку, который не принес ни одной пользы нашему муниципалитету и стране в целом", - заявил Лаша Комахидзе.

Госорганы Гурии сегодня пустуют, почти все сотрудники уехали на предвыборный митинг "Грузинской мечты", сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".  "В Ланчхути, Озургети и Чохатаури из-за партийного мероприятия «Мечта» пустуют все государственные учреждения. Полиция безопасности была размещена в  администрациях и государственных учреждениях, чтобы никто не мог туда войти", - говорится в сообщении и на сайте телекомпании.  Журналисты сообщили, что смогли попасть в органы власти провинции Гурия, где из 250 сотрудников на месте оказалось лишь 18. 

Исполнительный секретарь "Грузинской мечта" Мамука правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе", назвал заявления по поводу использования бюджетников в митинге "истерикой" на национальных телеканалах и заявил, что даже основная оппозиционная партия не наберет на выборах столько голосов, сколько людей сегодня соберется на митинге "Грузинской мечты", сообщила телекомпания "Имеди"

Вечером 20 октября участники акции собрались у метро на площади Марджанишвили и на пересечении улиц Амаглеба и Асатиани, чтобы оттуда дойти до площади Свободы, где состоялось итоговое мероприятие в поддержку вступления Грузии в Евросоюз. По данным грузинских и европейских источников, на марше собрались десятки тысяч человек, он стал одной из самых массовых акций в стране за последнее время. Акцию под названием "Грузия выбирает Евросоюз" организовали агенты и предатели, которые хотят открыть в стране второй фронт, а президент Саломе Зурабишвили занимается задачами, продиктованными извне, заявил Каха Каладзе. Участников акции свезли со всей Грузии, считает Мамука Мдинарадзе.

Напомним, что в июле был приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз, также власти ЕС заморозили 30 миллионов евро, выделенных на поддержку сил обороны Грузии. Приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", власти Грузии "сделали шаг назад на пути к евроинтеграции", пояснил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. 8 октября представительство Евросоюза заявило, что Грузия не получит 121 миллион евро, которые были предназначены для финансирования правительственных проектов. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой правящей партии "Грузинская мечта", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене. Действия правящей партии, которые привели к приостановке контактов с Евросоюзом, противоречат Конституции и устремлениям жителей Грузии, заявили представители оппозиции. Угроза отмены безвизового режима с ЕС скажется на жизни многих семей, подчеркнул бывший посол Грузии в России.

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в Р

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:54, 23 октября 2024
Сотрудники ветцентра в Кабардино-Балкарии добились выплаты зарплат
06:56, 23 октября 2024
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
03:59, 23 октября 2024
Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью
19:53, 22 октября 2024
Два жителя Волгоградской области лишены гражданства за уклонение от воинского учета
15:27, 22 октября 2024
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
13:51, 22 октября 2024
Блогер из Башкортостана осужден за видео о монументе "Родина-мать зовет!"
Все события дня
Новости
23 октября 2024, 18:04
Активисты призвали Центризбирком Грузии обеспечить возможности для наблюдения за выборами
Али Керимли. Фото https://1news.az/news/20191021051519315-Vnimaniyu-Ali-Kerimli-na-kogo-rabotaet-radikalnaya-oppozitsiya
23 октября 2024, 17:27
Соратники Керимли сочли уловкой отсрочку суда по его делу
23 октября 2024, 15:40
Боец из Астраханской области убит на Украине
Асламбек Эжаев на экране в зале суда. Фото корреспондента "Кавказского узла"
23 октября 2024, 14:50
Приговор книгоиздателю Эжаеву оставлен в силе вопреки доводам защиты
Плакат Сильной Грузии. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"
23 октября 2024, 14:09
Избиратели в Марнеули сообщили о применении админресурса "Грузинской мечтой"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:07, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
33
Православная церковь Грузии - вне политики, но все понимают на чьей она стороне?
Фото
13:36, 22 октября 2024
BERG...man Tbilisi
41
Каток ВС РФ остановится на полпути или капитуляция Киева: прогноз Иванишвили и Трампа
Фото
09:13, 22 октября 2024
BERG...man Tbilisi
22
Повоюйте с русскими три дня, а потом партизаньте: Иванишвили о советах "друзей"
Все блоги
Справочник
Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
24
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
09:07, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
33
Православная церковь Грузии - вне политики, но все понимают на чьей она стороне?
Фото
13:36, 22 октября 2024
BERG...man Tbilisi
41
Каток ВС РФ остановится на полпути или капитуляция Киева: прогноз Иванишвили и Трампа
Фото
09:13, 22 октября 2024
BERG...man Tbilisi
22
Повоюйте с русскими три дня, а потом партизаньте: Иванишвили о советах "друзей"
Фото
16:52, 21 октября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Как корейцы Цукурино брали или толстый троллинг vs истеричные медиахороводы
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Асламбек Эжаев на экране в зале суда. Фото корреспондента "Кавказского узла"
23 октября 2024, 14:50
Приговор книгоиздателю Эжаеву оставлен в силе вопреки доводам защиты

Шалва Папуашвили. Фото: парламент Грузии
23 октября 2024, 12:25
Спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в подготовке переворота

Азиз Оруджев. Фото: www.zdg.md https://www.zdg.md/ru/?p=16406
22 октября 2024, 21:39
Супруга Азиза Оруджева потребовала обеспечить ему срочное лечение

Полиция Армении. Фото: https://armedia.am/rus/news/59861/policiya-armenii-priziyvaet-zhurnalistov-nakhodyashchikhsya-na-meste-provedeniya-sobraniya-soblyudat-razumnuyu-distanciyu-novoe-zayavlenie.html
22 октября 2024, 17:08
Армянские юристы сочли риск преследования одним из препятствий экстрадиции россиян

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше