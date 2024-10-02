"Международной прозрачности" возвращена возможность наблюдать за выборами в Грузии

02 октября 2024, 12:00

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Антикоррупционное бюро отменило свое решение о признании организации «Международная прозрачность – Грузия» и ее руководителя "субъектами с заявленными избирательными целями" после того, как об этом попросил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября стало известно, что суд в Тбилиси оставил в силе решение Антикоррупционного бюро Грузии, которое сочло политическим объединением НПО "Международная прозрачность - Грузия". Организация лишилась возможности наблюдать за парламентскими выборами, констатировала ее руководитель Екатерина Гигаури. 1 октября премьер-министр Ираклий Кобахидзе призвал бюро отменить решение и исключить организацию из числа "субъектов с заявленной избирательной целью". Заявление Кобахидзе вызвано международной реакцией на запрет организации наблюдать за выборами, предположила бывший омбудсмен Грузии.

Антикоррупционное бюро Грузии сочло вмешательством в предвыборную кампанию действия организации "Международная прозрачность – Грузия" с директором Екатериной (Экой) Гигаури и движения Choose Europe ("Выбери Европу") с директором Хатуной Лагазидзе. По мнению бюро, обе организации и их руководители активно участвуют в предвыборной кампании и являются "субъектами с предвыборными целями", поэтому на них должен распространяться закон "О политических объединениях граждан". Бюро обязало директоров обеих организаций представить финансовые отчеты и информацию о банковских реквизитах.

Антикоррупционное бюро отменило свое решение о признании организации «Международная прозрачность – Грузия» и ее исполнительного директора "субъектами с заявленными избирательными целями", заявил сегодня глава бюро Ражден Купрашвили.

«Никому не должна быть дана возможность ставить под сомнение результаты, зафиксированные гражданами Грузии на выборах. Исходя из этого и национальных интересов страны, я считаю необходимым […] отменить все те решения в отношении «Международной прозрачности – Грузия» и Эки Гигаури, согласно которым организацию и Эку Гигаури обязали сделать прозрачными расходы, понесенные в политических процессах, и осведомить общественность», - приводит сегодня его слова "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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