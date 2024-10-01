Премьер Грузии призвал отменить решение по мониторинговой организации

01 октября 2024, 19:21

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Премьер-министр Ираклий Кобахидзе призвал Антикоррупционное бюро исключить Transparency International Georgia из числа "субъектов с заявленной избирательной целью". Решение Кобахидзе вызвано международной реакцией на запрет организации наблюдать за выборами, уверена бывший омбудсмен Грузии.

Как писал "Кавказский узел", Антикоррупционное бюро Грузии сочло вмешательством в предвыборную кампанию действия организации Transparency International Georgia ("Международная прозрачность – Грузия", в России Transparency International признана нежелательной организацией) с директором Екатериной (Экой) Гигаури и движения Choose Europe ("Выбери Европу") с директором Хатуной Лагазидзе. По мнению бюро, обе организации и их руководители активно участвуют в предвыборной кампании и являются "субъектами с предвыборными целями", поэтому на них должен распространяться закон "О политических объединениях граждан". Бюро обязало директоров обеих организаций представить финансовые отчеты и информацию о банковских реквизитах. Суд в Тбилиси оставил в силе решение Антикоррупционного бюро, которое сочло политическим объединением неправительственную организацию "Международная прозрачность - Грузия". Организация лишилась возможности наблюдать за парламентскими выборами, констатировала ее руководитель Екатерина Гигаури.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе призвал сегодня Антикоррупционное бюро пересмотреть свое решение по Transparency International Georgia , которую ведомство признало "субъектом с заявленной избирательной целью".

Кобахидзе указал, что решение Антикоррупционного бюро с юридической точки зрения было основано на высочайшем стандарте правдивости."То, что Transparency International Georgia имеет заявленную предвыборную цель и ведет открытую предвыборную кампанию-пропаганду против правящей партии, для чего использует соответствующие финансовые и другие материальные ресурсы, понятно любому объективному наблюдателю. Таким образом, решение антикоррупционного бюро с юридической точки зрения основано на высочайшем стандарте непогрешимости и полностью соответствует требованиям Органического закона Грузии «О политических объединениях граждан». Соответственно, неудивительно, что обоснованность решения Антикоррупционного бюро подтвердил и суд первой инстанции», — процитировало его слова Netgazeti.

Но по его словам, "в интересах государства, и во избежание внешнего манипулирования избирательным процессом", он считает целесообразным снять с "Международной прозрачности – Грузии" статус организации с заявленной избирательной целью.

Такой же подход, по его словам желательно применить и к другим субъектам, признанным организациями с заявленными предвыборными целями.

Кобахидзе призывает Антикоррупционное бюро воспользоваться правом дискреции и пересмотреть свое решение о присвоении статуса организации с заявленными предвыборными целями организации «Международная прозрачность – Грузия» и другим соответствующим организациям.

«На основании всего вышеизложенного я призываю Антикоррупционное бюро Грузии воспользоваться своим юридическим правом и пересмотреть свое решение относительно статуса организаций. Исходя из аналогичных соображений, я призываю Антикоррупционное бюро действовать по своему усмотрению и воздерживаться от сравнения статуса организации с заявленной избирательной целью с другими соответствующими организациями перед парламентскими выборами.

Действительно, производство предвыборной агитации-пропаганды организациями, работающими на иностранное финансирование, грубо противоречит положениям Конституции Грузии, принципу государственного суверенитета и принципам демократических выборов, но из-за подпорченной репутации «Прозрачности» Интернешнл-Грузия» и других соответствующих организаций в обществе, это нарушение, с практической точки зрения, 26 октября «Никакого влияния на результаты парламентских выборов не окажет», — заявил Кобахидзе.

В защиту организации сегодня выступили представители ПАСT. «Мы глубоко обеспокоены тем, что «Международная прозрачность – Грузия» вынуждена прекратить свою деятельность по наблюдению за выборами из-за плачевного решения Антикоррупционного бюро объявить эту общественную организацию и ее директора «субъектами с избирательными целями». Это неприемлемо и подрывает доверие общества к демократическому характеру избирательного процесса. Поэтому мы призываем соответствующие органы обеспечить легитимность этих выборов и принять все необходимые меры, чтобы «Международная прозрачность – Грузия», а также другие общественные организации могли наблюдать за выборами, без вмешательства в их работу», - процитировало заявление содокладчиков наблюдательной миссии ПАСЕ в Грузии Клода Керна (Франция), Эдит Эстреллы (Португалия) и главы делегации, которая будет наблюдать за предстоящими выборами в Грузии, Юлиана Булая (Румыния) "Интерпрессньюс".

Бывший общественный защитник, основатель платформы "Европейская орбита Грузии" Нино Ломджария считает, что решение премьера вызвано международной реакцией. "Похоже, международная реакция была очень острой и в создавшейся ситуации правительству пришлось отступить", - тпривела ее слова телекомпания "Пирвели".

По мнению Ломджарии, "обращение премьер-министра означает, что решение не было принято независимым органом".

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