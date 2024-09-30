"Международная прозрачность - Грузия" лишена возможности наблюдать за выборами

30 сентября 2024, 19:38

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Суд в Тбилиси оставил в силе решение Антикоррупционного бюро, которое сочло политическим объединением неправительственную организацию "Международная прозрачность - Грузия". Организация лишилась возможности наблюдать за парламентскими выборами, констатировала ее руководитель Екатерина Гигаури.

Как писал "Кавказский узел", Антикоррупционное бюро Грузии сочло вмешательством в предвыборную кампанию действия организации «Международная прозрачность – Грузия» с директором Екатериной (Экой) Гигаури и движения Choose Europe ("Выбери Европу") с директором Хатуной Лагазидзе. По мнению бюро, обе организации и их руководители активно участвуют в предвыборной кампании и являются "субъектами с предвыборными целями", поэтому на них должен распространяться закон "О политических объединениях граждан". Бюро обязало директоров обеих организаций представить финансовые отчеты и информацию о банковских реквизитах.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Тбилисский горсуд не удовлетворил иск НПО «Международная прозрачность – Грузия», которая сочла «безосновательным и незаконным» решение Антикоррупционного бюро о признании Екатерины Гигаури "субъектом с политическими целями" и требовала признать недействительным это решение.

«Отказ приостановить действие этого решения фактически означает, что наша организация приравнивается к политической партии, а исполнительный директор - к избирательному субъекту партии, в то время как «Международная прозрачность – Грузия» и ее исполнительный директор не баллотируются на выборах. Из-за этого абсурдного решения на нас распространяются правила, установленные для политических партий, которые также обязывают нас создать специальный избирательный фонд, нам запрещено получать и расходовать любое финансирование, полученное с Запада, и мы обязаны предоставлять финансовые отчеты, обязательные для политических партий», - говорится в заявлении НПО, направленном сегодня корреспонденту «Кавказского узла».

Таким образом, неправительственная организация не сможет проводить мониторинг парламентских выборов. Однако сотрудники НПО будут использовать свой опыт в помощи наблюдателям на выборах, объединившимся в миссии «Мой голос», отмечается в заявлении.

Екатерина Гигаури также сочла решение неправомерным. «Это абсурдное решение может быть использовано в отношении любой другой организации. Это выходит на за рамки Конституции и законодательства. Но нас как людей будет сложно остановить», - сказала Гигаури в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, движение "Выбери Европу", которое будет агитировать против "Грузинской мечты", было создано в июле общественными деятелями и политологами. Тбилисский горсуд разрешил Антикоррупционному бюро получить информацию о банковских счетах представителей этого движения и его расходах. Власти таким образом пытаются выявить доноров организации, предположили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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