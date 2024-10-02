Оппозиция Грузии проиграла апелляцию по иску о зарубежных участках

02 октября 2024, 19:31

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Апелляционный суд признал законным отказ удовлетворить иск оппозиции к Центризбиркому, который не согласился открыть дополнительные участки для проживающих за рубежом граждан Грузии.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК открыл за рубежом 60 избирательных участков в 42 странах, где смогут проголосовать граждане Грузии, состоящие на консульском учете. Решение ЦИК было принято 26 сентября. Оппозиция требовала увеличить число участков и назвала решение Центризбиркома нарушением прав проживающих за рубежом граждан Грузии. Городской суд Тбилиси, куда обратились представители оппозиции, признал неприемлемыми три иска, в которых оспаривался отказ Центризбиркома открыть больше участков за рубежом. Эмигранты также сообщили о том, что многих из них нет в списках избирателей.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Дополнительные участки для проживающих за рубежом граждан Грузии открываться не будут, постановил сегодня Тбилисский апелляционный суд. Он оставил в силе решение Тбилисского городского суда, который отказал в удовлетворении иска к Центризбиркому Грузии об увеличении числа участков, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

Проживающий в США беженец из Абхазии, Ладо Самушия, узнал, что его нет в едином списке избирателей. "Я уже давно легально работаю в Америке. Имею грузинский личный номер, паспорт, удостоверение личности, зарегистрирован в консульстве Грузии (Нью-Йорк). У меня есть дом в Цаленджихе, зарегистрированный на мое имя. Я хотел участвовать в выборах. Я купил билет на самолет Канзас-Нью-Йорк, забронировал отель. Я подумал, пойду на участок, покажу паспорт и проголосую. Но как оказалось, я не смогу принять участие в выборах, потому что меня нет в списке ЦИК, а кроме того, нет возможности попасть в список ЦИК", - перевела его слова в соцсети "Нетгазети".

По словам гражданина Грузии, причина, по которой его не включили в список избирателей, заключается в том, что он официально зарегистрирован по адресу Сухуми. Однако зарегистрировать по другому адресу - в Цаленджихе или в США его не могут, пояснил Самушия.

По его словам, ему разъяснили, что он не может зарегистрироваться по другому адресу, так как этим должно заниматься министерство по делам вынужденных переселенцев. Но оно не может этого сделать, так как его статус беженца приостановлен в связи с тем, что онт долгое время живет и работает за границей. "Министерство по делам вынужденных переселенцев не может добавить мой фактический адрес в список, потому что в их глазах я официально не являюсь вынужденным переселенцем, но в то же время консульство Нью-Йорка не может добавить меня в список, потому что я из Сухуми", - написал Самушия на своей странице в Facebook* 1 октября.

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