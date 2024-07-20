Грузинские политологи оценили потенциал нового оппозиционного альянса

20 июля 2024, 16:27

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Партии "Лело", "Для народа" и "Площадь свободы", объединившись, получили шансы пройти в парламент, заявили грузинские политологи. Третий оппозиционный альянс не отберет голоса у двух ранее созданных, которые вступят в борьбу за сторонников "Единого национального движения", считают они.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля три оппозиционные группы – партия «Лело», партия Аны Долидзе «Для народа» и недавно созданное движение «Площадь Свободы» объявили об объединении сил в преддверии октябрьских парламентских выборов. До этого два альянса оппозиционных партий объявили об участии в выборах в парламент Грузии. Также было объявлено о создании движения "Выбери Европу", которое будет агитировать голосовать против "Грузинской мечты".

9 июля Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в объединение, ранее США отменили совместные с Грузией военные учения. Приостановка вступления Грузии в ЕС стала ответом на антизападную риторику правящей партии "Грузинская мечта", заявила Саломе Зурабишвили. Решение Евросоюза связано с антизападной политикой властей, отметили и оппозиционные депутаты на фоне заявления МИД о том, что страна выполняет свои обязательства перед Евросоюзом.

Грузинские политологи считают, что у альянса, который создали партии «Лело», «Для народа» и «Площадь свободы», есть шансы преодолеть избирательный барьер на предстоящих выборах. Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе указал, что у «Лело» есть свой электорат, но он недостаточен для получения «солидного количества мест в парламенте». У партии «Для народа» есть пара мандатов в Тбилисском органе самоуправления, она создана относительно недавно и находится в стадии развития.

"Грузинский электорат не ориентирован на идеологию партии, голосуют за личности и персон. У грузинских партий, в отличие от европейских, нет четкого деления по идеологии, непонятно где левые, где правые, где центристы или правоцентристы», - сказал Анджапаридзе корреспондентом «Кавказского узла».

По его мнению, альянс не способен отнять голоса избирателей у двух других альянсов, а вот они будут отнимать голоса друг у друга, поскольку происходят из одной партии – "Единое национальное движение".

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе пояснил, что у трех альянсов есть существенные различия, несмотря на то, что они прозападные, электорат у них разный.

"Избиратели альянсов – прозападные, но кто-то из них не поддерживает "Единое национальное движение" или наоборот, а у ЕНД есть свой стабильный электорат. Лидер партии "Для народа" Анна Долидзе популярна среди населения, как гражданский активист, в движении "Площадь свободы» объединились эксперты и интеллектуалы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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