Аналитики указали на дисбаланс агитации в пользу "Грузинской мечты"

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Агитационная кампания перед парламентскими выборами в Грузии была вялой и пассивной, при этом правящая партия “Грузинская мечта” имела преимущество в количестве наружной рекламы и агитационных материалов в эфирах телекомпаний.

Как писал "Кавказский узел", результаты предвыборных соцопросов в Грузии противоречивы, по данным одного из исследований "Грузинская мечта" имеет 60% поддержки, и эти противоречия в социологии указывают, по мнению политологов, на борьбу за голоса избирателей. Шансы на преодоление избирательного барьера есть у правящей партии и трех оппозиционных коалиций.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Особенности агитационной кампании перед голосованием на парламентских выборах 26 октября “Кавказскому узлу” прокомментировали координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе, руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе и бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили.

По количеству рекламы и встреч с избирателями наиболее активно предвыборную кампанию вела правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение», на втором месте по активности находится оппозиционная коалиция «Единство ради спасения Грузии» ("Единое национальное движение», "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", а также ряд независимых политиков), а на третьем - «Коалиции за перемены» ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Республиканская партия" и "Активисты за будущее"), считает Заал Анджапаридзе.

"Единство – национальное движение" обещает избирателям начать переговоры о вступлении в Евросоюз, обеспечить свободный и конкурентный рынок, отменить пенсионные кредиты и повысить пенсии. Конфликт с Абхазией и Южной Осетией, по мнению лидеров коалиции, разрешится, когда Грузия войдет в состав Евросоюза. «Коалиция за перемены» обещает восстановить процесс евроинтеграции и предпринять шаги для демократизации, в частности отменить закон об иноагентах, а также снизить налоги и провести реформу в сфере образования, говорится в справочном материале “Кавказского узла” “Программы ведущих оппозиционных партий Грузии”.

«Например, я был в Каспи (регион Шида Картли), находился в центре, где собираются местные мужчины. Туда приехали представители коалиции «Сильная Грузия», подошли к мужчинам, поговорили с ними некоторое время и уехали. Вероятно, они это сочли предвыборной встречей с населением. Оппозиция проводит очень вялую предвыборную кампанию, они фактически не встречаются с населением, а если встречаются, то это происходит очень разрозненно», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Причину пассивности участников предвыборной кампании политолог видит в том, что люди устали «от политической грызни и поляризации», а оппозиционные партии хотят сохранить ресурсы для борьбы после выборов, если на них победит «Грузинская мечта».

«Коалиция за сильную Грузию» среди своих приоритетов назвала вступление в ЕС, рост доходов и рабочих мест и защиту пенсионеров. Партия обещает создание 200 тысяч рабочих мест и повышение пенсий, а кроме того, планирует уменьшить российское влияние в Грузии путем введения виз, запрета продажи земель россиянам, прямых авиарейсов, российских телеканалов и фондов.

Предвыборные дебаты проводятся в эфирах телекомпаний, но представители правящей партии не участвуют в эфирах критически настроенных каналов, а оппозиционеров не приглашают в эфиры телекомпаний, контролируемыми властями, указал Анджапаридзе.

«Дебаты проводятся на «Первом канале», были представители «Грузинской мечты» и не было значимых оппозиционных партий. Эти дебаты ничего не значили, потому что дебаты должны проходить между лидерами партий, а они на дебаты не идут. Это формальные дебаты», - сказал он.

По мнению аналитика, ход дебатов в Грузии не влияет на мнение избирателей, поскольку люди обращают на них достаточного внимания и делают персонифицированный выбор либо голосуют эмоционально.

Количество рекламы у правящей партии напрямую зависит от количества пожертвований, получаемой ею, обратил внимание Ника Читадзе. «Грузинская мечта» получила несколько миллионов лари от бизнесменов, которые выигрывают в объявленных тендерах, а потом вносят свой вклад в пользу партии. С финансовой точки зрения «Грузинская мечта» оказывается в лучшем положении», - сказал он.

На телевидении, по его оценке, количество агитации было более сбалансированным, поскольку в стране функционируют три основных критических телеканала – «Мтавари архи», «Формула» и «ТВ Пирвели», в их эфире было больше программ, посвященных деятельности оппозиции. Однако в регионах страны критически телекомпании не вещают, там только вещание государственных телекомпаний и поэтому местное население больше ознакомлена с деятельностью правящей партии. «Грузинская мечта» контролирует телекомпании «Маэстро», «Имеди» и «Пост ТВ».

Крайняя политическая поляризация сделала невозможными теледебаты между представителями правящей партии и оппозиции, такие встречи неизбежно выливаются в «брань и взаимные оскорбления». «Сейчас при проведении таких дебатов приглашают людей, придерживающихся одного мнения. Это происходит и в телекомпаниях, контролируемых властями и критически настроенных», - сказал Ника Читадзе.

Партия «Гахария для Грузии» обещает сделать страну «государством всеобщего благосостояния», предлагая построить систему социального страхования, повысить минимальную зарплату, осуществить инфраструктурные проекты и провести реформы в различных сферах. Нормализацию отношений с Абхазией и Южной Осетией представители партии предлагают начать со смягчения режима передвижения через линию разграничения.

Оппозиционной партии «За Грузию», возглавляемой бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария, препятствовали в проведении агитации не давали телевизионное эфирное время «для нормальной рекламы», а наружная реклама почти полностью «монополизирована «Грузинской мечтой». Помимо этого, некие люди портят развешенные агитационные материалы оппозиции, указал Давид Дарчиашвили

«На телевидении нет никаких дебатов. Правящая партия не ходит на оппозиционные каналы и видно, что подконтрольным телекомпаниям запрещает приглашать оппозицию. «Грузинская мечта» строит всю свою кампанию на том, что оппозиция - это преступники, предатели, враги народа и после выборов их арестуют. Об этом в своем выступлении заявил учредитель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. При таком отношении к оппозиции дебатов не будет», - подчеркнул он.

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