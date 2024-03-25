Спикер парламента Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс

25 марта 2024, 16:06

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Руководитель парламента Грузии подписал закон о поправках в Избирательный кодекс, принятый депутатами вопреки вето президента и критике со стороны оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта депутаты парламента Грузии большинством голосов преодолели вето президента на проект поправок в Избирательный кодекс. Парламент оставил в силе проект, принятый 20 февраля, согласно которому в Центризбиркоме упраздняется пост зампредседателя, предусмотренный для представителей оппозиции. Также определено количество голосов парламента, необходимых для избрания председателя ЦИК и ее членов, избираемых на профессиональной основе, – 3/5 от кворума.

5 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на инициированные правящей партией "Грузинская мечта" поправки в Избирательный кодекс, предполагающие передачу главе парламента права отбирать кандидатов на должность руководителя ЦИК. Планы "Грузинской мечты" преодолеть вето президента угрожают отношениям с Евросоюзом, заявили оппозиционные депутаты.

Председатель парламента Шалва Папуашвили сегодня подписал закон о поправках в Избирательный кодекс. "Подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс, который даст возможность парламенту Грузии преодолеть почти трехлетний создавшийся тупик […] между властями и оппозицией и избрать профессиональных членов Центральной избирательной комиссии и председателя", - сказал Папуашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

В мировой практике нет прецедентов, чтобы заместителем председателя назначали оппозиционера, а членов ЦИК избирали 2/3 голосов, подчеркнул спикер парламента.

Он отметил, что идея была озвучена медиаторами диалога между властями и оппозицией, но она «не работала и не могла работать» в оставшееся до осенних парламентских выборов время.

Оппозиция могла использовать этот тупик для непризнания результатов выборов, пояснил Папуашвили. "Закон, приведший в тупик, должен быть изменен. Однако закон, который завел в тупик, может поощрять радикализм и причинить ущерб стране, нужно изменить и как можно скорее", - сказал он.

Напомним, согласно законопроекту, предложенному Комиссией по правовым вопросам 20 февраля, меняется процедура и кворум выборов председателя ЦИК и так называемых профессиональных членов. В частности, в процессе их избрания вводится кворум в 3/5 голосов. Закон предусматривает трехступенчатый процесс избрания председателя и членов ЦИК. В первом туре потребуется 90 голосов. Если не будет получено 90 голосов, они будут избраны 76 голосами. Выдвинутые кандидаты смогут получить поддержку 76 голосами дважды, после чего кандидат, избранный 76 голосами, будет осуществлять свои полномочия в течение пяти лет. Если в парламенте не будет собрано 76 голосов и парламент не сможет избрать ни одного кандидата в результате какого-либо голосования, вопрос будет передан на рассмотрение президенту.

В соответствии с поправками список участвующих в конкурсе будет направлен президенту в течение недели после голосования. Президент вправе назначать кандидатов сроком на пять лет из числа лиц, включенных в список, в течение недели после получения списка.

В прежней редакции Избирательного кодекса президент объявлял конкурс и создавал комиссию по отбору кандидатов на должность главы ЦИК, представляя избранных кандидатов парламенту. Поправками эти функции переданы председателю парламента, а выборы будут проходить простым голосованием. "Избрание председателя и членов ЦИК 76 голосами вместо 100 устраняет необходимость принятия решений на основе консенсуса и увеличивает риск поляризации", - пояснила администрация президента причины вето. Президент предлагала парламенту избирать председателя и членов ЦИК не менее чем 90 голосами.

Поправки в Избирательный кодекс лишили оппозицию контроля над формированием Центризбиркома, и это увеличило возможности правящей партии влиять на итоги выборов, указали ранее оппозиционные депутаты парламента.

Правящая партия "Грузинская мечта" пытается "перехватить все рычаги власти" перед выборами в парламент, заявил, в частности, депутат Тариэл Накаидзе. "Преодоление вето […] нанесет существенный ущерб демократическому прогрессу Грузии", - сказал он "Кавказскому узлу".

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