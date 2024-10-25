Грузинские активисты накануне выборов заявили о давлении на наблюдателей

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Часть зарегистрированных наблюдателей отказалась от работы на участках в связи с давлением на них лично и на их семьи. "Грузинская мечта" обвинила наблюдателей в аффилированности с оппозицией.

Как писал "Кавказский узел", для участия парламентских выборах зарегистрированы 3 508 294 избирателя. Из них посредством электронных технологий проголосуют 3 113 747 избирателей, посредством переносной урны - 64 238 избирателей, сообщила 18 октября Центральная избирательная комиссия. Общее количество избирателей, внесенных в список на назначенных на 26 октября выборах в парламент Грузии, составляет 3,5 млн человек, или 95% от численности населения.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Пять оппозиционных партий и альянсов, если верить итогам опросов общественного мнения, могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

В направлении демократии у нас много раз был и прогресс, и регресс, но антизападные и недемократические нарративы – это впервые на этих выборах, - заявила руководитель ISFED Нино Долидзе. По ее словам, предвыборному периоду вредят, в том числе и притеснения гражданского общества“.

"Наверное, самым большим отличием является антизападная риторика, чего в Грузии никогда не было. Это действительно проблемный вопрос. В направлении демократии у нас много раз был и прогресс, и регресс, но заметно, что антизападные и такие недемократические нарративы, которые есть сейчас – это впервые именно на этих выборах. Разумеется, проблемным вопросом являются притеснения гражданского общества, "российский закон", хотя не только закон, то, что делалось против нас, конечно, так же является проблемным. Вкупе с этим повреждение офисов, домов. Безусловно, все это вредит предвыборному периоду, когда наблюдательным миссиям приходится находиться в такой среде.

Кампания такого типа действует и на процесс подбора наблюдателей, подчеркнула она. "В течение последних минут несколько наблюдателей заявили нам о своем отказе принимать участие из-за того, что в отношении них, а также членов их семей осуществлялись попытки запугивания и давления. В меньшей степени в отношении молодых людей, однако, есть случаи увольнения с работы членов семей или снятия пособия по социальной помощи“,- заявила Долидзе.

О запугивании заявила и председатель "Единство - национальной движение" Тина Бокучава. "Попытку проведения кампании, основанной на страхе, видят все как внутри Грузии, так и за ее пределами, в том числе и опытные наблюдатели, находящиеся сегодня здесь. Я убеждена, что попытка запугивания населения не сработает, пойдет обратная реакция, свободолюбивые люди, граждане свободной Грузии выберут европейское благополучие",- привело слова Бокучавы "Интерпрессньюс".

В Зугдиди фиксируются помехи работе наблюдателей - столы на избирательных участках прикреплены к стене и наблюдатели не могут видеть процесс регистрации избирателей. В связи с этим произошло несколько инцидентов между председателями комиссий и наблюдателями на избирательных участках. Наблюдатели потребовали решить проблему до конца дня, сообщила телекомпания "Пирвели".

Спикер парламента Грузии Шалва Папуишвили заявил, что многие из наблюдателей, зарегистрированных от НПО, связаны с оппозицией и поэтому нельзя рассчитывать на их объективность.

"Среди уже зарегистрированных в качестве наблюдателей из числа местных неправительственных организаций 36% напрямую связаны с оппозиционными партиями. В указанных организациях учредителями или ведущими лицами являются либо активисты или лидеры оппозиционных партий, либо те, кто жертвует средства на их деятельность. То есть, это прямое подтверждение того, что эти 36% связаны с оппозицией. 16% - это организации, напрямую проводящую кампанию против "Грузинской мечты", то есть вовлечены в деятельность против одной партии – участницы выборов, что в сумме дает нам 52% от местных организаций наблюдателей, являющимися предвзятыми и, разумеется, мы не ожидаем от них какого-либо объективного заключения”, - процитировало Папуашвили "Интерпрессньюс".

В ходе встречи "Грузинской мечты" с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ "ни о административном ресурсе, ни о удостоверениях личности вопросов не было", - привело агентство слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Грузинская мечта" делает ставку на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить предвыборным обещаниям политиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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