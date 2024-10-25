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11:55, 25 октября 2024

Честность выборов в Грузии поставлена под сомнение из-за списков избирателей

Предвыборная агитация на улицах Тбилиси. Октябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Общее количество избирателей, внесенных в список на назначенных на 26 октября выборах в парламент Грузии, составляет 3,5 млн человек, или 95% от численности населения.

Как писал "Кавказский узел", для участия парламентских выборах зарегистрированы 3 508 294 избирателя. Из них посредством электронных технологий проголосуют 3 113 747 избирателей, посредством переносной урны - 64 238 избирателей, сообщила 18 октября Центральная избирательная комиссия.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Пять оппозиционных партий и альянсов, если верить итогам опросов общественного мнения, могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Объявленное избиркомом Грузии число избирателей выглядит завышенным на фоне общего числа жителей страны, которое, по данным Национальной службы статистики на 1 января 2024 года, составило 3 694,6 тысячи человек, указала 24 октября в своей публикации "Новая газета".

Таким образом, число избирателей составляет 95% от численности населения. Однако в статистику населения, помимо взрослых, попадают и дети и подростки, которые избирателями еще не являются. "И когда разница между всеми жителями и избирателями настолько мала, создается впечатление, что страна пережила настоящую демографическую катастрофу, и будущего у нее просто нет. Для примера: в Петербурге живет 5,6 млн человек, а избирателей в списках — 3,8 млн, около 68% от численности населения. А в более близком к Грузии Краснодарском крае живет 5,8 млн человек, избирателей же — 4,4 млн, около 76% от численности населения", - говорится в публикации.

По данным издания, в прошлом учебном году в Грузии было 634,3 тысячи школьников, а дошкольников там - не менее 220 тысяч. То есть в стране проживает более 800 тысяч несовершеннолетних, и если вычесть их из общей численности населения, то в списке избирателей должно быть менее трех миллионов человек. А помимо этого, есть и взрослые, не имеющие права голоса: например, осужденные за различные преступления или признанные недееспособными, указало издание.

Официально в списках избирателей числятся 3,5 миллиона человек, хотя сотни тысяч из них являются пропавшими без вести и мигрантами, которые не могут участвовать в выборах, указало и издание Forbes. По оценке издания, таких людей минимум 700 тысяч.

Если учесть, что население Грузии за последние 12 лет сократилось, то даже в случае высокой явки в 2024 году на выборы придут около 2 миллионов человек. Самая высокая явка на зарубежных избирательных участках была в 2020 году, когда в выборах приняли участие до 10 тысяч граждан Грузии, отмечается в публикации.

Издание подсчитало, что после 2012 года средняя явка избирателей на выборах в Грузии составила 51%. Фактически, с поправкой на эмиграцию, явка на парламентских выборах колеблется в пределах 63-69%. В единственном случае, когда явка превысила 70%, произошла смена правительства.

Имена умерших людей остаются в списках избирателей 

В сентябре 2021 года перед выборами мэров и депутатов горсобраний Грузии в окончательный список избирателей были включены 3 540 609 граждан страны, сообщил руководитель Агентства развития государственных сервисов Зураб Саникидзе. Он отметил, что с 2014 года в Грузии действует биометрический список избирателей с фотографиями граждан, что повышает прозрачность процедуры голосования.

Избирательный участок в Грузии. Фото: https://mir24.tv/vybory-v-gruzii/simple/list/filter/all Грузинские активисты потребовали расследовать изъятие документов у избирателей

«Мы можем с уверенностью сказать, что это самый полный, исчерпывающий и прозрачный список в истории независимой Грузии, который полностью усиливает главный принцип того, что называется один избиратель — один голос», - процитировало Саникидзе 15 сентября 2021 года пресс-служба Центризбиркома в опубликованном на сайте релизе.

В списке избирателей остаются имена умерших людей, признал в сентябре 2021 года председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. "Из списка были изъяты умершие люди, однако часть из них все равно будет в списках. К сожалению, подобные лица будут [в списках], так как есть соответствующие процедуры, обеспечивающие изъятие указанных лиц из списков. То есть факт смерти должен быть зафиксирован в соответствующих ведомствах", – сказал он.

Каландаришвили подчеркнул, что, если нет правового основания и не установлено, что человек действительно умер, то его нельзя исключить из списка, сообщило 15 сентября 2021 года издание "Новости Грузии".

Вопрос о списках избирателей возник на фоне полярных данных социологических опросов

Напомним, за несколько дней до парламентских выборов в Грузии были обнародованы результаты трех социологических опросов, при этом они показали полярные результаты. По данным компании Gorbi у "Грузинской мечты" 60% поддержки, 5-процентный барьер ещк преодолевают только два блока: коалиция "Единство ради спасения Грузии" — 15,4%, "Коалиция за перемены" — 9%.

По данным Edison Research, правящая партия набирает 34%. Среди партиц, преодолевающих 5-процентный барьер - "Единство ради спасения Грузии" — 18%, "Коалиция за перемены"— 14%, партия "За Грузию" — 11%, коалиция "Сильная Грузия" — 10%.

Опрос британской компании Savanta дал следующие результаты - "Грузинская мечта" может набрать 35%, "Коалиция за перемены" — 18%, коалиция "Единство ради спасения Грузии" — 16%, коалиция "Сильная Грузия" — 9%, "За Грузию" — 8%.

Грузинские эксперты, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", указали, что Gorbi действует в интересах власти, Edison Research ранее проводила перед выборами соцопропросы в Грузии, Savanta - новая для Грузии компания.

"Грузинская мечта" делает ставку на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить предвыборным обещаниям политиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

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