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16:18, 18 октября 2024

Грузинские активисты потребовали расследовать изъятие документов у избирателей

Избирательный участок в Грвзии. Фот: https://mir24.tv/vybory-v-gruzii/simple/list/filter/all

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неправительственные организации, которые ведут мониторинг предвыборной кампании в Грузии, призвали власти расследовать и своевременно принять меры в связи с сообщениями об изъятии документов у избирателей.

Как писал "Кавказский узел",  удостоверения личности перед выборами забрали у постояльцев и сотрудников дома престарелых в Цнори, сообщила представитель оппозиции. Также с требованием сдать документы накануне парламентских выборов столкнулись уборщики в Рустави, следует из сюжета грузинской телекомпании. "Грузинская мечта" делает ставку на парламентских выборах на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить обещаниям политиков в период агитации, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Неправительственные организации «Международное общество справедливых выборов и демократии», «Ассоциация молодых юристов»  и другие распространили совместное заявление, в котором высказали обеспокоенность в связи появившейся в СМИ информации об изъятии документов, удостоверяющих личность, и дальнейшей обработке личных данных. Они призвали правоохранительные органы изучить, расследовать и принять своевременно меры в связи с возможными фактами нарушения закона.

 "Особую тревогу вызывает то, что активисты правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» просят часть избирателей, работающих на бюджетные средства, и их подчиненных, сдать документы, удостоверяющие личность. Воспрепятствование осуществлению воли на выборах и влияние на волю избирателя являются преступлениями, предусмотренными статьями 162 и 1644 Уголовного кодекса Грузии, а статья 157 оговаривает незаконное получение, хранение, использование, распространение или получение доступа к личной информации или персональным данным, причинившим значительный ущерб. Кроме того, статьей 49 Избирательного кодекса Грузии запрещается участие подчиненного или иным образом зависимого лица в деятельности, способствующей выдвижению или (и) избранию кандидата", - говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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