Грузинские политологи оценили стратегии правящей партии и оппозиции на выборах

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"Грузинская мечта" делает ставку на парламентских выборах на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить обещаниям политиков в период агитации, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", "Грузинская мечта" сообщила, что презентация предвыборной программы перенесена из-за состояния здоровья руководителя избирательного штаба "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» отложила намеченную презентацию предвыборной программы, так как она не готова, полагают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи. По их мнению, предвыборная программа не играет роли при волеизъявлении избирателей, которые делают свой выбор на основе кандидатов в депутаты или лидеров партий.

"Исходя из нашей политической культуры, избиратели мало обращают внимание на программу, как на таковую и при выборе больше ориентируются наличность кандидата. Вряд ли какой-нибудь избиратель прочтет предвыборную программу. Ни одна из партий, у которых есть шансы преодолеть избирательный барьер и пройти в парламент, не представила свои предвыборные программы в классическом виде. Они представили краткий перечень предложений, которые написаны на одной печатной странице", - сказал координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

По его словам, предвыборные обещания больше носят популистский характер. Он привел в пример обещания оппозиционной партии «Лело», которая заявила о намерении повысить размер пенсий по возрасту до одной тысячи лари (336,5 долларов). При том, что значительная часть избирателей – пенсионеры. Партия не объяснила какие задействует ресурсы на выдачу такой пенсии и в какие сроки увеличит ее, пояснив только, что рост пенсии будет постепенным.

"Наш избиратель относительно поумнел и не верит предвыборным обещаниям", - отметил он.

Анджапаридзе обратил внимание, что "Грузинская мечта" может мобилизовать часть избирателей, прибегая к аргументу, что к власти может вернуться оппозиционная партия "Единое национальное движение", но этому может помешать смена внешнеполитического курса страны.

"Грузинская мечта" на парламентских выборах надеется на демонизацию оппозиции, на использование административного ресурса и фальсификацию выборов, уверен депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили . Партия отложила предвыборную программу, а во время своих выступлений, ее представители не говорили о программных пунктах.

"В целом партии пребывают в нервозном состоянии. Главное черта этих выборов строится на отталкивании от кого-то - негативное неприятие оппонента", - сказал он.

По его словам, «Грузинская мечта» опирается на сохранении имеющегося, в то время, как оппозиция указывает, что у страны во главе с правящей партией нет будущего. Для большинства избирателей главный вопрос: хотим ли мы идти в сторону Евросоюза? Это то, чего невозможно дать достичь вместе с правящей партией. На этом фоне у «Грузинской мечты» снизились возможности удержать своих бывших сторонников. Поскольку власти «настолько испортили отношения с Западом, что стало видно, что с таким правительством восстановить нормальные взаимоотношения со стратегическими партнерами не получится», подчеркнул Дарчиашвили.

По его словам, власти ограничены и в эффективности использования административного ресурса. Его в частности, используют при выдаче дополнительных бюджетных средств, а также прямых указаний госслужащим, в особенности педагогам школ и детских садов, чью сторону занять. Кроме того, власти из своих сторонников формируют избирательные комиссии, в том числе, и на те места, которые должны занять независимые члены комиссии. Помимо этого, власти еще действуют кулуарно – финансируют различные неофициальные, криминализированные группировки, прибегают к работе с заключенными для получения их голосов.

Бывший председатель Центральной избирательной комиссии Грузии, руководитель неправительственной организации «Защити выборы» Леван Тархнишвили сказал, что «Грузинская мечта» задолго до начала предвыборной кампании прибегла к использованию административного ресурса, поэтому во время ее проведения партия формально закон не нарушает.

"В отличие от предыдущих выборов, дата этих выборов была известна давно и неофициальная подготовка также к ней проводилась. «Грузинская мечта» плотно поработала в этом направлении, чтобы формально не нарушать закон и не вводить новые инициативы во время проведения предвыборной кампании и не перечислять бюджетные деньги", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он привел в пример создание новых рабочих мест в Зугдиди (регион Самегрело), в местном Ботаническом саду. Вход в него бесплатный, но у входа начали работать 12 кассиров. Кроме того, некоммерческое юридическое лицо, созданное и финансируемое муниципалитетом, расположенным в одном из районов страны, на кладбище, где несколько десятков могил, трудоустроило уборщиц, количество которых превышает количество других его работников.

"В регионах живут либо дети до 18 лет, либо люди пенсионного возраста, получающие пенсию, либо другую социальную помощь. Если учесть и этих людей, то получится, что довольно большое количество людей находится на попечении государства», - отметил Тархнишвили.

Он сообщил, что на предыдущих выборах «Грузинская мечта» требовала от этих людей за них проголосовать, в противном случае упразднить социальную помощь или уволить.

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