Провластная телекомпания отказалась транслировать ролик "Сильной Грузии"

30 сентября 2024, 23:33

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Телекомпания "Имеди" сняла с эфира предвыборную агитацию оппозиционной коалиции "Сильная Грузия", оспорив тезис о невыполнении правящей партией своих обещаний.

Как писал "Кавказский узел", суд в Тбилиси утвердил штраф телекомпании "Мтавари архи" за отказ выпустить в эфир агитационный ролик правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение". Телекомпания заявила, что ролик дискредитирует ряд людей, не участвующих в выборах, и содержит язык вражды.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Телекомпания «Имеди» прекратила транслировать предвыборную рекламу коалиции "Сильная Грузия", заявил сегодня член коалиции Алеко Элисашвили.

"28 сентября, главный пропагандистский рупор власти, телекомпания "Имеди", с абсолютно абсурдным мотивом остановила трансляцию предвыборного ролика нашей коалиции, сильной Грузии. Это видео начинается с фразы - "Грузинская мечта. не выполнил своих предвыборных обещаний. Теперь я вам скажу, что с нами делать"", - рассказал он.

По его словам, телекомпания прекратила транслировать ролик, так как представители оппозиции "не доказали", что "Грузинская мечта" не выполнила обещаний.

"Грузинская мечта" сегодня сообщила, что презентация предвыборной программы перенесены из-за состояния здоровья руководителя избирательного штаба «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Новых сроков презентации пресс-служба партии не назвала, отметив, что перенесена на несколько дней и состоится в начале следующей недели. "Уточненную информацию о дате пресс-служба правящей партии распространит в ближайшие дни", - сообщило "Новости Грузия" со ссылкой на пресс-служба партии.

При этом основные оппозиционные партии и коалиции уже представили свои программы. Так "Сильная Грузия" презентовала свою программу 6 сентября. Один из лидеров коалиции Мамука Хазарадзе заявил тогда об основных приоритетах программы. " Мы должны спасти страну от российского влияния: у нас есть очень конкретный план, девять реформ, как быстро вступить в Евросоюз и девять шагов, как уменьшить российское влияние в Грузии. Это касается введения виз, регулирования полетов, запрета продажи наших земель россиянам", - привело его слова "Интерпрессньюс".

Партия "За Грузию" представила свою программу 25 сентября

Напомним также, что сравнение городов Украины, пострадавших от обстрелов, и Грузии, использованное "Грузинской мечтой" в предвыборной агитации, неэтично и недопустимо, заявили политики и активисты, рекламную кампанию также раскритиковал МИД Украины. Премьер-министр Грузии возразил, что таким образом правящая партия напоминает о том, чего "удалось избежать".

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