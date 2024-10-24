Результаты предвыборных опросов в Грузии указали на борьбу за голоса

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Полярность результатов соцопросов, по данным одного из которых у "Грузинской мечты" 60% поддержки, вызвана борьбой за голоса избирателей. Шансы на преодоление избирательного барьера есть у правящей партии и трех оппозиционных коалиций

Как писал "Кавказский узел", 24 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что после выборов в парламент войдут две партии - "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". По его словам, после победы "Грузинской мечты" будут подготовлены судебные иски о запрете оппозиционных партий как в Конституционном суде, так и, возможно, в прокуратуре. Оппозиционные политики назвали идею создания однопартийного парламента попыткой "Грузинской мечты" установить диктатуру. "Грузинская мечта" после получения большинства в парламенте намерена добиться запрета оппозиционных партий, а также закрепить в Конституции защиту семейных ценностей, заявил на предвыборном митинге почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Результаты социологических опросов, которые обнародованы за несколько дней до парламентских выборов в Грузии, "Кавказскому узлу" прокомментировали бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили, руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе, координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

Три социологические компании провели опрос среди избирателей – за кого они бы проголосовали, если бы парламентские выборы прошли бы завтра. Опрос провела американская компания Edison Research с 1 по 18 октября, опросив 1 200 человек, по заказу телекомпании «Формула», согласно результатам, пятипроцентный избирательный барьер смогли преодолеть: правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» — 34%, оппозиционная коалиция «Единство ради спасения Грузии» ("Единое национальное движение», "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", также ряд независимых политиков) —18%, оппозиционная «Коалиция за перемены» ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Республиканская партия" и "Активисты за будущее") - 14%, партия «За Грузию» — 11%, коалиция «Сильная Грузия» — 10%.

В рамках опроса британской компании Savanta, заказанного телекомпанией "Мтавари архи" и Фондом свободы медиа, который проводился с 11 по 20 октября, опросили 1 520 человек. По результатам опроса, «Грузинская мечта» может набрать 35%, «Коалиция за перемены» — 18%, коалиция «Единство ради спасения Грузии» — 16 процентов%, коалиция «Сильная Грузия» — 9%, «За Грузию» — 8%.

Компания Gorbi провела опрос по заказу телекомпании «Имеди», в ходе которого опросила 1 704 человека с 12 по 21 октября: «Грузинская мечта» — 60,2%, коалиция «Единство ради спасения Грузии» — 15,4%, «Коалиция за перемены» — 9%.

Грузинские эксперты, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», разошлись во мнении можно ли считать эти соцопросы частью предвыборной кампании, также указав, что одна из них - Gorbi действует в интересах власти, Edison Research ранее проводила перед выборами соцопропросы в Грузии, Savanta - новая для Грузии компания.

"Gorbi - это грузинская структура, которая давно связана с правительством, всегда тяготеющая к близости к власть имущим. У "Грузинской мечты" давно не было рейтинга в 60% и она не достигала такого уровня после парламентских выборов 2012 года, а сейчас говорить о 60% - несуразно", - сказал Давид Дарчиашвили.

Ника Читадзе считает, что «Грузинская мечта» таким образом хочет убедить население, что она побеждает на выборах с таким процентом, а Gorbi "готовит для этого почву". "«Грузинская мечта» говорила, что хочет получить в парламенте конституционное большинство и сейчас все выработали для этого тактику - хотят запугать население и внушить нигилизм среди критически настроенных избирателей. Многие из них не пойдут на выборы, потому что будут думать, что их голос ничего не значит и «Грузинская мечта» победит", - сказал он.

Заал Анджапаридзе считает эти данные «войной рейтингов», поскольку они сделаны по желанию заказчиков, за которыми стоят политические партии, цель которых таким образом оказать воздействие на избирателей и получить дополнительные голоса на выборах.

"Такой войны опросов - когда появляются каждую неделю, на выборах не было. На предыдущих выборах тоже проводились опросы, но не с такой интенсивностью. Сейчас выборы несколько другие и ставки на них высоки. Противостоящие стороны решили применить тяжелую артиллерию, включая социологию. Вероятно, эти исследования в какой-то степени оказывают влияние на избирателей, их проводят для того чтобы оказать влияние на них", - сказал он.

Читадзе пояснил, что "Грузинская мечта» также пытается вести информационную агитационную борьбу другим способом, включив в нее церковь. Патриархия Грузинской православной церкви накануне сделала заявление о своей нейтральной позиции на выборах, но заявила о поддержке христианских и национальных ценности. Это заявление - намек на то, чтобы на выборах голосовали за «Грузинскую мечту». Кроме того, партия "Нейтральная Грузия" - сателлит «Грузинской мечты» - заявила о необходимости осудить тех, кто на выборах проголосует за оппозицию.

"Раньше «Грузинская мечта» говорила, что нужно запретить оппозиционные партии и поддерживающие ее неправительственные организации, теперь начали говорить уже и про избирателей. Запугивают, чтобы люди думали, что смогут узнать, как они проголосовали на выборах и после этого у них могут начаться проблемы", - сказал он.

Дарчиашвили и Читадзе сошлись во мнении, что избирательный барьер смогут преодолеть - «Грузинская мечта», коалиция «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», партия «За Грузию» (возглавляемая экс-премьер-министром Георгием Гахария) и коалиция «Сильная Грузия».

Однако Анджапаридзе не уверен, что у партии «За Грузию» есть шансы преодолеть избирательный барьер. "Если партия Гахария преодолеет пятипроцентный избирательный барьер, то я сочту это их очень большим достижением. Партия практически ничего не предприняла и не предпринимает для того, чтобы как-то завоевать избирателей, у нее нет своего медиа канала, с финансами у них тоже туговато. Лидерам партии, начиная с Гахария, не хватает звездности и харизматичности, из состава партии выходят ее члены", - сказал он.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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