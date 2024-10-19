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03:39, 19 октября 2024

Более 3,5 миллиона избирателей зарегистрировано на парламентских выборах в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На парламентских выборах будет открыто более трех тысяч избирательных участков, 67 участков будет работать за рубежом, сообщила ЦИК Грузии.

Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Для участия парламентских выборах, которые состоятся в Грузии 26 октября, зарегистрировано 3 миллиона 508 тысяч 294 избирателя, из них проголосует посредством электронных технологий 3 миллиона 113 тысяч 747 избирателей, посредством переносной урны проголосует 64 тысячи 238 избирателей. В специальные списки, в которых числятся, например, военные, проходящие службу, и пожарные, внесено 95 тысяч 910 избирателей, сообщила 18 октября Центральная избирательная комиссия Грузии.

На выборах будут открыты 3 111 избирательных участка, из них 12 в пенитенциарных учреждениях, один - в Центре психического здоровья. За рубежом будут работать 67 избирательных участков, расположенных в 53 городах 42 стран.

Мониторинг парламентских выборов будет осуществлять 64 международные и 90 неправительственных организаций.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. неправительственные организации, которые ведут мониторинг предвыборной кампании в Грузии, призвали власти расследовать и своевременно принять меры в связи с сообщениями об изъятии документов у избирателей. "Грузинская мечта" делает ставку на парламентских выборах на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить обещаниям политиков в период агитации, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

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