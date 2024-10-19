Более 3,5 миллиона избирателей зарегистрировано на парламентских выборах в Грузии

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На парламентских выборах будет открыто более трех тысяч избирательных участков, 67 участков будет работать за рубежом, сообщила ЦИК Грузии.

Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Для участия парламентских выборах, которые состоятся в Грузии 26 октября, зарегистрировано 3 миллиона 508 тысяч 294 избирателя, из них проголосует посредством электронных технологий 3 миллиона 113 тысяч 747 избирателей, посредством переносной урны проголосует 64 тысячи 238 избирателей. В специальные списки, в которых числятся, например, военные, проходящие службу, и пожарные, внесено 95 тысяч 910 избирателей, сообщила 18 октября Центральная избирательная комиссия Грузии.

На выборах будут открыты 3 111 избирательных участка, из них 12 в пенитенциарных учреждениях, один - в Центре психического здоровья. За рубежом будут работать 67 избирательных участков, расположенных в 53 городах 42 стран.

Мониторинг парламентских выборов будет осуществлять 64 международные и 90 неправительственных организаций.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. неправительственные организации, которые ведут мониторинг предвыборной кампании в Грузии, призвали власти расследовать и своевременно принять меры в связи с сообщениями об изъятии документов у избирателей. "Грузинская мечта" делает ставку на парламентских выборах на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить обещаниям политиков в период агитации, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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