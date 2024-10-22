Предвыборное признание Гахарии озадачило аналитиков

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Слова Георгия Гахарии о его полной ответственности за разгон демонстрантов в "ночь Гаврилова" могут быть попыткой привлечь избирателей на свою сторону, но вместе с тем таким заявлением политик пытается вывести из-под удара правящую партию и Бидзину Иванишвили, считают грузинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента Грузии, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. По меньшей мере три сотрудника полиции были обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. Эти протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. ЕСПЧ признал нарушения статьи о запрете пыток при разгоне акции в "ночь Гаврилова" и обязал власти страны выплатить 26 заявителям компенсации от 1800 до 15000 евро. Суд также потребовал провести расследование и назвать ответственных за разгон мирной акции протеста.

Бывший премьер-министр, ныне лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария взял на себя полную ответственность за разгон акции протеста в ночь на 21 июня 2019 года, когда он занимал пост министра внутренних дел. Это заявление Гахария сделал 18 октября в интервью телекомпании "Мтавари архи". По его словам, решение о силовом разгоне демонстрации он принимал лично и действовал в рамках закона, «руководя с места и поступал соответственно министру внутренних дел, согласно закону. Сам принимал эти решения и сам приводил их в исполнение».

"Вы произносите мне нравственно-патетические речи, упоминая имя Мако Гомури (девушка, которой пулей выбили глаз во время разгона акции) и других, вы не можете изменить мое эмоциональное состояние. Потому что, в отличие от вас, я не использую это для того, чтобы добиться какого-то эффекта перед выборами", - отметил он.

По его словам, во время акции оппозиционная партия «Единое национальное движение» пыталась совершить государственный переворот, а он внес "свой небольшой вклад в предотвращение этого".

Грузинские эксперты не исключили, что своим заявлением, сделанным за несколько дней до выборов, Гахария хочет привлечь на свою сторону избирателей, также закрыть этот вопрос.

"Гахария об этом сказал, вероятно потому, что у него не оставалось другого выхода, его постоянно укоряли в том, что он отдал приказ о применении силы. Возможно, он счел нужным перестать вилять и признать свою ответственность перед выборами, так как рано или поздно ему пришлось бы это сделать", - сказал координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, большинство избирателей предполагало, что решение о разгоне акции принимал Гахария. Однако сам Гахария пояснял, что принял это решение исходя из того, что он служит государству. Перед выборами решил прекратить спекуляции по этому вопросу и есть вероятность того, что он решил пояснить, что ему не давал приказ о разгоне акции учредитель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзина Иванишвили.

"Разгон акции произошел, когда у власти была «Грузинская мечта», Гахария был ее частью и это не снимает с него ответственность", - сказал Анджапаридзе.

Бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили отметил, что у Гахарии был телефонный разговор с лидерами оппозиции. Они назначили встречу, однако перед оговоренным временем спецназ начал стрелять в протестующих. "Гахария и лидеры оппозиции говорили по телефону, договорились о встрече, он шел на нее и внезапно началась стрельба. Если это подтвердится, значит, в этом деле есть какие-то другие фигуранты, которые абсолютно не ждали не слушали Гахарию, а действовали сами. Или Гахария должен сказать, что никакой договоренности не было и он открыл огонь на поражение протестующих. Это нужно расследовать", - сказал Дарчиашвили в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

По его словам, сам Гахария говорит о готовности снова пройти следственные действия и отвечать перед судом, перед комиссией по этому делу.

Однако своим заявлением он снимает ответственность других людей - Иванишвили и силовиков – "прикрывает тех, кто мог участвовать в принятии этого решения". "Я не исключаю что он это делает из опасения <за свою жизнь>. Он может бояться этого», - сказал Дарчиашвили.

Внешние силы готовили Грузию к войне, и частью этого плана был бывший премьер-министр Георгий Гахария, заявил 21 октября почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. По словам Иванишвили, он очень зол на бывших соратников, которые покинули партию вместе с Гахарией, и намерен "наказать" их. "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

По его мнению, Гахария может считать, что это признание ответственности может привлечь на его сторону избирателей, вызовет поддержку и симпатии. Во время разгона акции серьезно пострадали люди, но Гахария возложил ответственность за разгон на самих митингующих, тех, кто призвал штурмовать здание парламента. "Мало ли кто на митинге может что-то выкрикнуть, на это отвечать пулями, подвергать людей такой опасности - это все равно большая ответственность. Вроде бы он понимает, что на нем лежит грех, но он старается отвести стрелки в другую сторону», - сказал эксперт.

Напомним, при разгоне акции в ночь с 20 на 21 июня 2019 года полиция открыла огонь по толпе, пролилась кровь. Хотя пули были резиновыми, люди получили серьезные ранения. Одним из пострадавших оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов. "Первые пули я получил, когда попытался оказать помощь раненому человеку. Я вел съемку на ступенях парламента, когда рядом упал молодой человек - лет 25-28. Я помог нескольким людям взять его и донести до медиков. У человека было ранение - из отверстия от пластиковой пули свисала кишка. Тогда по мне в спину и ногу ударило несколько резиновых пуль. После того как мы донесли раненого до безопасной зоны, я попробовал призвать полицию прекратить обстрел. В меня начали стрелять. Попали в живот, в ухо и темя", - приводятся его слова в материале "Кавказского узла" "Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси".

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