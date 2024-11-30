Правозащитники заявили о более 60 задержанных в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На акции протеста 29-30 ноября силовики задержали более 60 человек, следует из данных "Ассоциации молодых юристов Грузии". Также сообщается о ранении активиста Сабы Брачвели и аресте адвоката Беки Басилаи. Участники акции тем временем ворвались в офис "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября сторонники евроинтеграции заблокировали движение у парламента. Силовики с применением спецсредств разогнали участников акции протеста. В ходе разгона были избита журналистка телекомпании "Пирвели" Мариам Гаприндашвили. По словам врачей, у нее сотрясение мозга.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". После заявления Кобахидзе протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 33 пострадавших, в том числе 16 полицейских, четверых журналистов и 13 участников протестов. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили.

Председатель неправительственной организации GYLA ("Ассоциация молодых юристов Грузии") Нона Курдованидзе сообщила сегодня, что на акциях 29-30 ноября было задержано более 60 человек. Адвокаты, по ее словам, пытаются выяснить их местонахождение.

GYLA прокомментировала разгон участников акции протеста в Тбилиси. По их словам, сотрудник Фонда гражданского общества Саба Брачвели получил ранение резиновой пулей в лицо, пишет "Интерпрессньюс".

Также организация сообщила об аресте адвоката Беки Басилая.

В отчете организации о разгоне акции говорится, что полиция применила водометы на улице Читадзе и Чичинадзе, "что является однозначным жестоким обращением с мирными протестующими".

Также, по данным "Ассоциации молодых юристов", сотрудники МВД оскорбляли участников акции. "Полиция по-прежнему целенаправленно преследует людей с активной гражданской позицией, их действия служат подавлению критических голосов и формированию страха в обществе", - говорится в заявлении.

Сегодня ночью группа протестующих ворвалась в офис "Грузинской мечты" на проспекте Руставели. Они сбросили флаг партии, вывешенный на балконе, а также закидали офис яйцами и камнями, пишет телеграм-канал "Новости-Грузия".

На видео, которое публикует канал, запечатлен момент, когда один из протестующих, стоя на балконе второго этажа, разбивает стеклянные двери, видимо, ведущие в офис. Затем он быстро слезает с балкона. На другом видео с балкона кто-то скидывает флаг партии, эти действия присутствующие приветствуют криками и свистом.

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.