RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:42, 30 ноября 2024

Врачи рассказали о состоянии здоровья журналистки Гаприндашвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У журналистки телекомпании "Пирвели", которая пострадала во время разгона участников акции в Тбилиси, диагностировано сотрясение мозга, она госпитализирована на сутки.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября сторонники евроинтеграции заблокировали движение у парламента. Силовики с применением спецсредств начали разгон участников акции протеста. В ходе разгона были избита журналистка телекомпании "Пирвели" Мариам Гаприндашвили.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". После заявления Кобахидзе протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 33 пострадавших, в том числе 16 полицейских, четверых журналистов и 13 участников протестов. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили.

У журналистки телекомпании "Пирвели" Мариам Гаприндашвили диагностировано легкое сотрясение мозга, ее оставили в больнице на сутки, пишет сегодня "Интерпрессньюс" со ссылкой на врачей клиники "Ингороква".

По словам врача, Гаприндашвили жаловалась на головокружение и тошноту. Она попросила отпустить ее домой, но врачи решили оставить ее в больнице.

Кроме того, по его словам, у журналистки была открытая рана справа на лбу, которую пришлось зашивать.

Разгон акции протеста прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила силовиков в "непропроциональных действиях". "Эти действия непростительны. Виновные в применении силы должны быть привлечены к ответственности", - написала она сегодня в соцсети X.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:57, 29 ноября 2024
Офицер из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
22:13, 29 ноября 2024
Силовики применили водометы против демонстрантов в Тбилиси
18:07, 29 ноября 2024
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии убит на Украине
15:09, 29 ноября 2024
Объявлена эвакуация жителей хутора на Кубани из-за неразорвавшегося БПЛА
14:44, 29 ноября 2024
Семь участков арестованы по делу бывшего мэра Кизилюрта
14:00, 29 ноября 2024
Два бойца из Астраханской области убиты на Украине
Все события дня
Новости
Задержания в Батуми. Стоп-кадр видео в Tbilisi Life от 29.11.24, https://t.me/Tbilisi_life/32195
29 ноября 2024, 23:47
Жители регионов Грузии протестуют против отказа от евроинтеграции
Обстановка у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) Publika от 29.11.24, https://www.facebook.com/photo?fbid=1311134673619413&set=pcb.1311134710286076
29 ноября 2024, 23:06
У парламента Грузии начались задержания
Силовики использовали водометы. Стоп-кадр видео "Новости Грузия" от 29.11.24, https://t.me/NGnewsgeorgia/20231
29 ноября 2024, 22:13
Силовики применили водометы против демонстрантов в Тбилиси
Силовики у здания парламента Грузии. Скриншот фото Atamanova Sofiia из Telegram-канала Tbilisi Life от 29.11.24, https://t.me/Tbilisi_life/32174
29 ноября 2024, 22:04
Полиция призвала протестующих разблокировать парламент Грузии
29 ноября 2024, 21:45
Политологи оценили последствия отказа "Грузинской мечты" от евроинтеграции
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:38, 29 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
44
"Друзья" провоцируют майдан в Тбилиси? Власти Грузии в курсе, иллюзий больше нет
Фото
14:07, 28 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
10
Парламент Грузии утвердил правительство. Процедура избрания президента
Фото
17:21, 27 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Стоит грузинской оппозиции надеяться на "агента" Трампа? А на кого ещё? Осанна "железным яйцам"
Все блоги
Справочник
Здание парламента Грузии, где 14 декабря 2024 года пройдет голосование по выборам президента. Фото https://www.newsgeorgia.ge Главное о выборах президента Грузии-2024

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Блогеры
Фото
08:38, 29 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
44
"Друзья" провоцируют майдан в Тбилиси? Власти Грузии в курсе, иллюзий больше нет
Фото
17:56, 28 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Резолюция Европарламента – жалкая бумажка, имеющая цену соломы: Кобахидзе
Фото
16:59, 28 ноября 2024
Ветер с Апшерона
7
В заботе о грузинских азербайджанцах...
Фото
14:07, 28 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
10
Парламент Грузии утвердил правительство. Процедура избрания президента
Фото
17:21, 27 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Стоит грузинской оппозиции надеяться на "агента" Трампа? А на кого ещё? Осанна "железным яйцам"
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Акция протеста. Тбилиси, ноябрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
29 ноября 2024, 18:42
Сторонники евроинтеграции перекрыли движение у парламента Грузии

Участники акции протеста. Ноябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
29 ноября 2024, 15:46
Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов в Тбилиси

Захар Зарипов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=7Fv4XMLmE5E
29 ноября 2024, 13:21
Захар Зарипов вышел на свободу

Рамазан Рабаданов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=nGX2bE61O8Q&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fsneg5.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ
29 ноября 2024, 11:48
Близкие Рабаданова нашли способ помочь ему в СИЗО

Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Показать больше