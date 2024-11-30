Врачи рассказали о состоянии здоровья журналистки Гаприндашвили

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У журналистки телекомпании "Пирвели", которая пострадала во время разгона участников акции в Тбилиси, диагностировано сотрясение мозга, она госпитализирована на сутки.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября сторонники евроинтеграции заблокировали движение у парламента. Силовики с применением спецсредств начали разгон участников акции протеста. В ходе разгона были избита журналистка телекомпании "Пирвели" Мариам Гаприндашвили.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". После заявления Кобахидзе протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 33 пострадавших, в том числе 16 полицейских, четверых журналистов и 13 участников протестов. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили.

У журналистки телекомпании "Пирвели" Мариам Гаприндашвили диагностировано легкое сотрясение мозга, ее оставили в больнице на сутки, пишет сегодня "Интерпрессньюс" со ссылкой на врачей клиники "Ингороква".

По словам врача, Гаприндашвили жаловалась на головокружение и тошноту. Она попросила отпустить ее домой, но врачи решили оставить ее в больнице.

Кроме того, по его словам, у журналистки была открытая рана справа на лбу, которую пришлось зашивать.

Разгон акции протеста прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила силовиков в "непропроциональных действиях". "Эти действия непростительны. Виновные в применении силы должны быть привлечены к ответственности", - написала она сегодня в соцсети X.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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