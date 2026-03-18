Протестующие отменили шествие в Тбилиси в связи со смертью Илии II

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 476-й день непрерывных протестов участники традиционно собрались у парламента Грузии на проспекте Руставели. Они отменили запланированные на выходные шествия в связи со смертью патриарха Илии II.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта, в 475-й день непрерывных протестов, участники собрания на проспекте Руставели растянули под стенами парламента баннер с лозунгом: "Не признаем".

5 марта вступили в силу поправки об уголовном наказании за непризнание органов власти и "экстремизм против конституционного строя". Статья об экстремизме предусматривает до трех лет заключения, штраф или исправительные работы за систематические публичные призывы к нарушению закона, неповиновение властям или создание альтернативных органов власти. Кроме того, закон теперь содержит новое отягчающее обстоятельство - если преступление совершено по мотиву непризнания конституционного строя или органов власти, к наказанию добавляется один год лишения свободы. Этот же мотив учитывается как отягчающее обстоятельство и в делах об административных правонарушениях.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента в 476-й день подряд, передает Publika.

Активисты держали плакаты: "Солидарность, равноправие, справедливость", "Не заглушите голос народа", "Не признаем", следует из публикации фотографа Mo Se в Facebook*.

Согласно заявлению организаторов традиционного субботнего шествия и организации "Наблюдатели", в связи со смертью патриарха Илии II, запланированные на выходные шествия отменяются.

"Мы разделяем скорбь нашего народа в связи со смертью патриарха всей Грузии, архиепископа Мцхетско-Тбилисского, митрополита Бичвинтинского и Цхум-Абхазии, Его Святейшества Илии II. Исходя из вышеизложенного, запланированные на выходные 21 марта в Тбилиси и 22 марта в Кутаиси шествия отменяются", - говорится в заявлении "Наблюдателей".

"Кавказский узел" также писал, что в Грузии был объявлен национальный траур в связи со смертью патриарха Илии II 17 марта.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".