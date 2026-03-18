Кавказский узел

23:04, 18 марта 2026

Протестующие отменили шествие в Тбилиси в связи со смертью Илии II

Участники акции в Тбилиси. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 18.03.26, https://www.interpressnews.ge/ka/article/864949-organizatorebis-inpormaciit-21-marts-tbilisshi-xolo-22-marts-kutaisshi-dagegmili-saprotesto-marshebi-agar-chatardeba

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 476-й день непрерывных протестов участники традиционно собрались у парламента Грузии на проспекте Руставели. Они отменили запланированные на выходные шествия в связи со смертью патриарха Илии II.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта,  в 475-й день непрерывных протестов, участники собрания на проспекте Руставели растянули под стенами парламента баннер с лозунгом: "Не признаем".

5 марта вступили в силу поправки об уголовном наказании за непризнание органов власти и "экстремизм против конституционного строя". Статья об экстремизме предусматривает до трех лет заключения, штраф или исправительные работы за систематические публичные призывы к нарушению закона, неповиновение властям или создание альтернативных органов власти. Кроме того, закон теперь содержит новое отягчающее обстоятельство - если преступление совершено по мотиву непризнания конституционного строя или органов власти, к наказанию добавляется один год лишения свободы. Этот же мотив учитывается как отягчающее обстоятельство и в делах об административных правонарушениях. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента в 476-й день подряд, передает Publika.

 Кадр В 476-й день непрерывных протестов участники традиционно собрались у парламента Грузии на проспекте Руставели. Фото: MO SE / Facebook

Активисты держали плакаты: "Солидарность, равноправие, справедливость", "Не заглушите голос народа", "Не признаем", следует из публикации фотографа Mo Se в Facebook*. 

Согласно заявлению организаторов традиционного субботнего шествия и организации "Наблюдатели", в связи со смертью патриарха Илии II, запланированные на выходные шествия отменяются.

"Мы разделяем скорбь нашего народа в связи со смертью патриарха всей Грузии, архиепископа Мцхетско-Тбилисского, митрополита Бичвинтинского и Цхум-Абхазии, Его Святейшества Илии II. Исходя из вышеизложенного, запланированные на выходные 21 марта в Тбилиси и 22 марта в Кутаиси шествия отменяются", - говорится в заявлении "Наблюдателей".

"Кавказский узел" также писал, что в Грузии был объявлен национальный траур в связи со смертью патриарха Илии II 17 марта.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

