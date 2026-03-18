Кавказский узел

23:51, 18 марта 2026

Родные заявили о нарушении прав Ягублу во время голодовки

Тофиг Ягублу. Скриншот фото https://media.az/society/oglashen-prigovor-tofigu-yagublu от 10.03.25.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Голодающему в СИЗО оппозиционеру Тофигу Ягублу не оказывается эффективной медицинской помощи, его права нарушаются, заявила его дочь Нигяр Хази.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционный политик Тофиг Ягублу заключен в карцер. Дочь политика связывает наказание с участием ее брата в протестной акции в Вашингтоне у отеля, где жил президент Азербайджана. В знак протеста Ягублу объявил голодовку. 2 марта родные оппозиционера сообщили, что состояние его здоровья заметно ухудшилось. К 10 марта Ягублу потерял 10 килограммов веса, но отказался прекратить акцию протеста. 12 марта он перенес обморок.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 20 мая 2025 года апелляционный суд оставил в силе приговор. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита.

Ягублу 24-е сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1 сообщила корреспонденту «Кавказского узла» дочь политика Нигяр Хази.

По ее словам, 18 марта Ягублу звонил домой из СИЗО, однако разговор был прерван раньше положенного времени. «Разговор длился меньше 4 минут и был прерван теми, кто контролирует связь в СИЗО. Хотя по закону у заключенного есть право говорить по телефону 15 минут за 1 раз», - отметила Хази.

По ее словам, 17 марта адвокат Фахраддин Мехтиев встретился с Ягублу в СИЗО.

«Адвокат рассказал, что отец сильно ослаб. При встрече с защитником у него несколько раз закружилась голова, и он чуть не упал. В результате голодовки у отца ослаб иммунитет, у него даже стали выпадать волосы на лице. В последние дни медицинское наблюдение за отцом ослабло, его не каждый день осматривают. Отца не переводят ни в тюремный госпиталь, ни хотя бы в санчасть СИЗО. На наши обращение о допуске к отцу семейного врача, профессора Адиля Гейбуллы, никакого ответа нет», - продолжила Хази.

Он также посетовала на «бездействие» аппарата омбудсмена.

"После начала голодовки отца лишь однажды посетили сотрудники аппарата омбудсмена. Возможно, они этим сочли свою работу исчерпанной. Никакой реакции на голодовку отца и его требования нет", - отметила Хази.

Она возложила ответственность за возможные последствия голодовки на здоровье и жизнь политика на власти страны. 

"Состояние Тофига Ягублу ухудшается с каждым часом, он угасает буквально на глазах. Спасти ему жизнь можно только возвращением ему свободы, которая является его законным правом. Если с ним что-то случится, за это будет ответственно правительство Азербайджана», - сказала Хази.

Адвокат Фахраддин Мехтиев подтвердил продолжение Ягублу голодовки. При этом он отметил, что информации у защиты относительно даты оглашения решения Верховного суда по делу Ягублу нет.

«Оглашения решения Верховного суда уже несколько раз откладывалось. Мы сторона защиты настаиваем на оправдании Ягублу», - сказал Мехтиев корреспонденту "Кавказского узла".

 Получить комментарии в Пенитенциарной службе и аппарате омбудсмена не удалось.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

