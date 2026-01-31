Детали биографии потерпевшего насторожили однопартийцев Зейналова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании суда в Баку стало известно, что с Анара Рагимова, в нападении на которого обвинен Кенан Зейналов, незадолго до инцидента сняли обвинение в мошенничестве. Однопартийцы Зейналова предположили, что условием этого было участие Рагимова в провокации против оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", 59-летний член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Кенан Зейналов, который на общественных началах являлся телохранителем лидера ПНФА Али Керимли, был задержан в марте 2025 года и обвинен в ранении человека. В суде он отверг обвинение, заявив о спланированной провокации.

По версии МВД, Зейналов во время личного конфликта ранил ножом в живот 36-летнего Анара Рагимова. Однопартийцы заявили, что уголовное дело Зейналова сфабриковано. Сам Зейналов утверждал, что не носил нож, но при этом сам подвергся нападению потерпевшего.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 30 января состоялось очередное заседание по делу Кенала Зейналова, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель ПНФА.

"Несмотря на многочисленные ходатайства защиты, на процесс вновь не явился признанный потерпевшим Анар Рагимов. Зейналов и его адвокат указали на необходимость участия Рагимова для объективного судебного расследования", - рассказал он.

По его словам, защита на процессе представила доказательства того, что Рагимов в свое время был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве и в январе 2024 года экстрадирован в Азербайджан из Грузии.

Очевидно, была сделка: дело против Рагимова закрыли в обмен на его участие в провокации

"В ответ председательствующая судья Махира Керимова заявила, что это не имеет отношения к делу". Однако Зейналов и его адвокат обратили внимание на то, что по непонятным причинам дело против Рагимова внезапно было прекращено, и это произошло как раз незадолго до ареста Кенана Зейналова. То есть, очевидно, была сделка: дело против Рагимова закрыли в обмен на его участие в провокации против Зейналова, что, по мнению стороны защиты, является еще одним веским аргументом в пользу [версии о] фальсификации обвинения", - рассказал оппозиционер.

Адвокат Зейналова Назим Мусаев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" эту информацию о Рагимове.

По его мнению, участие Рагимова в судебном процессе необходимо, чтобы защита могла задать ему вопросы для всестороннего судебного следствия. Однако вопрос об обеспечении явки Рагимова пока остается открытым. Следующее заседание суда назначено на 4 марта, отметил он.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о проведении заседания по делу Зейналова. Представители стороны обвинения и потерпевший Рагимов оказались недоступны для комментариев.

Напомним, в 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана, и кульминацией этих процессов стали аресты в конце года лидера партии Али Керимли и его соратников, заявили в ПНФА.

ПНФА стала мишенью властей Азербайджана из-за последовательной борьбы против усиления авторитаризма и коррупции в стране. При этом в Азербайджане нет другой партии, которая в последние 20 лет также "перманентно подвергалась давлению, преследованиям, репрессиям", рассказал "Кавказскому узлу" председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.