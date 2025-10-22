Боец из Калмыкии убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Алексей Еремкин убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена не менее 181 убитых там военных.
Как писал "Кавказский узел", к 13 октября власти официально объявили убитыми на украинском фронте не менее 7650 бойцов из регионов юга России, в том числе 180 - из Калмыкии.
Об открытии памятной мемориальной доски выпускнику школы №1 Алексею Еремкину отчиталась администрация Лаганского района. Детали биографии и гибели бойца в публикации не приводятся.
Таким образом, как минимум 181 бойцов из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
