Сочинские полицейские осуждены за превышение полномочий

22 декабря 2023, 08:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трое бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи Виктор Казанцев, Андраник Авджиян и Станислав Храмов получили от 4,5 года до 5 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств.

Трое полицейских 4 апреля 2022 года незаконно удерживали мужчину в наручниках и, получив от него сведения о месте проживания его знакомой, безосновательно провели у нее обыск, а затем и у него самого, следует из приговора Центрального районного суда.

У мужчины при обыске полицейские нашли сверток с наркотическим веществом, но не оформили это должным образом. Как следовало из обвинительного заключения, это было нужно им для дальнейшего вымогательства крупной взятки, но в ходе судебного разбирательства эти доводы обвинения не нашли подтверждения и по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) все трое подсудимых были оправданы, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"По двум другим статьям подсудимые признаны виновными (по пункту "б" части 3 статьи 286 и части 3 статьи 303 УК РФ), им назначены наказания: Казанцеву – в виде лишения свободы на срок 5 лет, Авджияну и Храмову - на срок 4 года и 6 месяцев. Отбывать назначенное наказание им надлежит в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также трое осужденных лишены права в течение трех лет занимать определенные должности в правоохранительных органах, уточнили в пресс-службе судов.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2022 года следователи в Сочи возбудили уголовное дело против трех сотрудников полиции, которые, по версии следствия, незаконно задержали с применением силы местного жителя, заподозренного в употреблении наркотиков.

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