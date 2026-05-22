×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:20, 22 мая 2026

Процедуру признания пляжей в Анапе пригодными для купания ускорят по инициативе Кондратьева

Засыпка пляжа песком в Анапе. 20 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16082

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

6,5 километров пляжей в Анапе засыпаны привозным песком, выбросов мазута на побережье нет. Приняли решение, по мере завершения отсыпки, сразу исключать пляжи из «опасной зоны», отчитался губернатор Краснодарского края. Блогер напомнил о том, что просеянный песок лучше подходит для пляжей.

Как писал "Кавказский узел", активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии. Федеральное управление Роспотребнадзора назвало ответ регионального управления некорректным, сообщив, что запретов на публикацию таких данных нет. Тем не менее, официальные отчеты о состоянии воды и песка не публикуются.

Принял участие в заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Доложил вице-премьеру Виталию Савельеву о текущей обстановке в Анапе. За прошедшую неделю новых выбросов мазута не обнаружили. Мониторят ситуацию 65 человек, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, с начала проведения работ завезено более 150 тысяч кубометров нового песка. На сегодняшний день отсыпано 6,5 километра, включая тестовый участок протяженностью 1 километр "Там, где работы выполнили, территории получили положительное заключение Роспотребнадзора. Поэтому приняли решение, по мере завершения отсыпки, сразу исключать пляжи из «опасной зоны». Таким образом мы оптимизируем работу по благоустройству и процедуру получения собственниками санитарно-эпидемиологического заключения", - заявил Кондратьев.

Блогер Юрий Озаровский выразил надежду, что пляжи будут отсыпаны быстрее запланированных сроков. "Хорошие новости для всех, кто ждёт отсыпку пляжей «Лазурный берег» и «Кавказ». Туда уже активно ездят машины и завозят песок. Многие спрашивали об этом — пожалуйста, работы действительно идут. Первый проезд уже практически полностью засыпан, также песок активно везут на Джеметинский проезд и Юбилейный проезд. Техника работает, процесс движется. "Кривой проход и Гостевой проезд пока ещё не засыпали, но, надеемся, очередь скоро дойдёт и до них", - сообщил он в своем Telegram-канале.

"Ещё бы песочек дополнительно просеивали — вообще цены бы не было!" - добавил он. Это сообщение осталось без комментариев пользователей.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:19, 22 мая 2026
39 азербайджанских семей возвращены в село Джебраильского района
08:19, 22 мая 2026
Житель Ставрополья признан виновным в участии в террористической организации
05:33, 22 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
04:34, 22 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
00:40, 22 мая 2026
Гражданка России и Украины осуждена в Краснодаре по делу о госизмене
21:39, 21 мая 2026
Подросток из Астрахани оштрафован за фейк о георгиевской ленте
Все события дня
Новости
Женщина в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:40, 22 мая 2026
Гражданка России и Украины осуждена в Краснодаре по делу о госизмене
22:28, 21 мая 2026
Жители черкесских аулов Кубани отметили годовщину окончания Кавказской войны
Участники возможной фальсификации о мазуте на пляже в Туапсе. Стоп-кадр видео "Мой Агой" от 21.05.26, https://t.me/my_agoi/3237
20:20, 21 мая 2026
Видео о фальсификации выбросов мазута в Агое вызвало сомнения комментаторов
Песок для отсыпки пляжа в Анапе. 20 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16080
14:39, 21 мая 2026
Качество привозного песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей соцсети
Фрагмент литографии "Черкесы у Черного моря”, Г.Г. Гагарин, 1847. The New York Public Library Digital Collections / digitalcollections.nypl.org
04:55, 21 мая 2026
Черкесы чтят жертв Кавказской войны спустя 162 года после ее окончания
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 мая 2026, 11:20
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

Протестующие на Руставели под дождем. Фото: Mo Se / Facebook*
21 мая 2026, 23:17
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 540 дней подряд

Песок для отсыпки пляжа в Анапе. 20 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16080
21 мая 2026, 14:39
Качество привозного песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей соцсети

Артур Осипян. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ewSJu-BNBns
21 мая 2026, 09:47
Арестованный в Армении Осипян обвинен по трем уголовным статьям

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Показать больше