Процедуру признания пляжей в Анапе пригодными для купания ускорят по инициативе Кондратьева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

6,5 километров пляжей в Анапе засыпаны привозным песком, выбросов мазута на побережье нет. Приняли решение, по мере завершения отсыпки, сразу исключать пляжи из «опасной зоны», отчитался губернатор Краснодарского края. Блогер напомнил о том, что просеянный песок лучше подходит для пляжей.

Как писал "Кавказский узел", активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии. Федеральное управление Роспотребнадзора назвало ответ регионального управления некорректным, сообщив, что запретов на публикацию таких данных нет. Тем не менее, официальные отчеты о состоянии воды и песка не публикуются.

Принял участие в заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Доложил вице-премьеру Виталию Савельеву о текущей обстановке в Анапе. За прошедшую неделю новых выбросов мазута не обнаружили. Мониторят ситуацию 65 человек, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, с начала проведения работ завезено более 150 тысяч кубометров нового песка. На сегодняшний день отсыпано 6,5 километра, включая тестовый участок протяженностью 1 километр "Там, где работы выполнили, территории получили положительное заключение Роспотребнадзора. Поэтому приняли решение, по мере завершения отсыпки, сразу исключать пляжи из «опасной зоны». Таким образом мы оптимизируем работу по благоустройству и процедуру получения собственниками санитарно-эпидемиологического заключения", - заявил Кондратьев.

Блогер Юрий Озаровский выразил надежду, что пляжи будут отсыпаны быстрее запланированных сроков. "Хорошие новости для всех, кто ждёт отсыпку пляжей «Лазурный берег» и «Кавказ». Туда уже активно ездят машины и завозят песок. Многие спрашивали об этом — пожалуйста, работы действительно идут. Первый проезд уже практически полностью засыпан, также песок активно везут на Джеметинский проезд и Юбилейный проезд. Техника работает, процесс движется. "Кривой проход и Гостевой проезд пока ещё не засыпали, но, надеемся, очередь скоро дойдёт и до них", - сообщил он в своем Telegram-канале.

"Ещё бы песочек дополнительно просеивали — вообще цены бы не было!" - добавил он. Это сообщение осталось без комментариев пользователей.

