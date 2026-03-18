Пожар на нефтебазе в Лабинске потушен на третьи сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На нефтебазе в Лабинске сегодня потушен пожар, начавшийся больше двух суток назад после атаки беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", пожар на нефтебазе в промзоне Лабинска произошел в результате атаки БПЛА в ночь на 16 марта, оперштаб Кубани сообщил о нем в 04.57 мск. По данным властей, раненых не было.

Возгорание на нефтебазе в пригороде Лабинска ликвидировано, отчитался в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Огонь полностью потушили 18 марта в 08:30 [мск]. В этом участвовали более 140 человек и около 50 единиц техники, в том числе сводные отряды ГУ МЧС", - говорится в публикации.

Напомним, в ночь на 15 марта в пригороде Тихорецка "из-за падения обломков БПЛА" также произошел пожар на нефтебазе. По данным властей, раненых нет. Пожар был потушен вечером того же дня.

В ночь на 12 марта на нефтебазе в пригороде Тихорецка тоже возник пожар в результате атаки БПЛА. Площадь пожара достигла 3,8 тысячи квадратных метров, он был потушен утром 13 марта. Санврачи рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и закрыть форточки. Роспотребнадзор выявил превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Любой пожар такого масштаба несет угрозу для здоровья людей, указал ранее эколог Валерий Бриних. "В воздухе может быть повышенная концентрация опасных веществ, дышать сложно, легкие могут пострадать. В данном случае добавляются еще и всякие техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только, и там может быть вся таблица Менделеева", - рассказал он "Кавказскому узлу".

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.