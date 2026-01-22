×

12:02, 22 января 2026

Министр транспорта Кубани Переверзев арестован по делу о мошенничестве

Алексей Переверзев. Фото: admkrai.krasnodar.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в виде ареста министру транспорта Краснодарского края Алексею Переверзеву, который подозревается в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2025 года суд в Москве продлил срок ареста бывшего вице-губернатора Кубани Анатолия Вороновского, обвиняемого в получении взяток.

13 ноября 2025 года в отношении Анатолия Вороновского было возбуждено уголовное дело о получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, преступление он совершил еще до получения депутатского мандата, в 2019-2020 годах, когда был вице-губернатором Кубани и курировал дорожную сферу.

Министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. «Центральным районным судом г. Сочи рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Алексея Переверзева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края в телеграм-канале.

Точный срок ареста составит месяц и 26 суток — до 19 марта 2026 года. Переверзев взят под стражу в зале суда.

Дело стало также поводом для обысков у Переверзева. Кроме того, 21 января в силовых структурах сообщили о задержании двух заместителей министра по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов, сообщает РБК.

Арест Переверзева связан с госконтрактами на обслуживание дорог, «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры в отношении бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, говорится в статье «Коммерсанта». Издание сообщило, что ранее правоохранительные органы возбудили дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере) против четырех человек: двух членов Союза дорожников Сафарбия Напсо, начальника отдела «Краснодар Автодор» и бывшего сотрудника краевого минтранса.

Вороновский — бывший вице-губернатор Кубани и депутат Госдумы — стал фигурантом дела о взятках, полученных в 2019–2020 годах от директора дорожного управления Напсо. Общая стоимость услуг в обмен на покровительство превысила 25 млн рублей.

