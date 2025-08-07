×

Главная   /   Лента новостей
15:23, 7 августа 2025

Жителей Лермонтово возмутило состояние временной дороги

Разбитая дорога. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Туапсинского округа сообщил , что жители Лермонтово, где во время подтоплений рухнул мост, могут временно пользоваться объездной дорогой. Дорога находится в аварийном состоянии и крайне опасна, возразили комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", люди, которые живут в части поселка Лермонтово за рекой Шапсухо, после обрушения моста столкнулись с трудностями - практически невозможно добраться в центр поселка, купить продукты, лекарства.

В Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко отчитался сегодня о ликвидации последствий подтоплений. "В Молдавановке, на улице Центральной, начаты подготовительные работы по возведению нового автомобильного моста. Тяжелая техника расчищает площадку. Убирают остатки снесенной водным потоком переправы, поваленные деревья. В селе ещё три моста, которые пострадали в наводнении. Два автомобильных и один пешеходный. Сейчас готовим документацию, чтобы как можно быстрее получить финансирование на их восстановление", - сообщил он в своем Telegram-канале, на который подписаны 3137 человек.

Также идет подготовка к возведению переправы в селе Лермонтово и восстановлению пешеходного моста в Новомихайловском на улице Совхозной, добавил глава округа.

5 августа он сообщил, что  альтернативная дорога длиной шесть километров для жителей находящейся за рекой части Лермонтово уже "отсыпана", там еще продолжает работать грейдер, но пользоваться ей можно. "Мера временная. Эта дорога - пока единственный доступный способ добраться в центр села и на федеральную трассу. Сейчас прорабатываем возможность обеспечить более короткий путь через санаторий «Сеченовец». По крайней мере, надеемся организовать проезд через него скорой помощи и других экстренных служб",  - написал он.

К строительству нового моста через реку Шапсухо приступим уже в августе, указал Бойко.

Это сообщение набрало к 15.23 мск 14 комментариев.

"Вы смеетесь? Дорогу не отсыпали , а подсыпали слегка со стороны шоссе. Со стороны Лермонтово ужас ужасный, на Уазике можно проехать, но легковушки дно-то себе царапают будь здоров! Сегодня ездила по этой дороге!  Интересно, сколько грузовиков завезли щебенки? Вам доложили? Дорога подсыпана лишь наполовину", - прокомментировала сообщение главы района Людмила Кондрашина.

"Интересно, а сам Сергей Бойко пробовал проехать по этой т.н. " дороге"? Вы куда нас посылаете? Там уже стоит памятник погибшему!
Уважаемый Сергей, приглашаю Вас прокатиться с нами по этой так называемой " дороге". Часть т.н. " дороги" - это обвал в пропасть! А с другой стороны- камнепады, вся сторона в рухнувших с высоты скальных глыбах! Вы нас на смерть посылаете!", - возмутился пользователь Птахи.

"Нас посылают на опасную дорогу и утверждают что она альтернативная и ничего нет плохого, что по ней нельзя безопасно ездить", - написала Kotenok2026.

Там нужен какой-то вездеход

Аналогичные мнения местных жителей привел и Telegram-канал "Кровавая барыня" журналистики Ксении Собчак. 

"Мы сегодня на этой дороге тоже были. И она находится в аварийном состоянии, по ней проехать очень тяжело, там нужен какой-то вездеход. И если кому-то понадобится, не дай бог, скорая помощь, например, то она по этой дороге не проедет", - приводятся в публикации от 6 августа слова местной жительницы.

Глава округа также сообщил, что работы по восстановлению водовода в Лермонтово "не останавливаются ни на минуту".

"Провели пилотный проход под рекой на глубине более 10 метров. Перешли на другую сторону реки. И сейчас специалисты проводят расширение пути для трубы нужного диаметра. Расстояние от одного берега до другого – 195 метров. Спасатели, используют световые башни, чтобы обеспечить освещение места проведения восстановительных работ. Подземная прокладка водопровода более быстрая и надежная. Завтра вода уже должна появиться во всех домах села. Кроме того, параллельно рабочие будут тянут вторую трубу. По ней вода пойдёт на пансионаты и в урочище Широкая Щель", - сообщил Сергей Бойко 6 августа.

К 15.23 мск он не сообщал о восстановлении подачи воды в Лермонтово.

Отметим, что к вечеру 3 августа власти Туапсинского района отчитались об участии более 200 человек в ликвидации последствий подтоплений. Однако авторы комментариев в соцсетях сетовали, что помощь так и не пришла. Комментаторы в телеграм-каналах обеспокоены отсутствием в пострадавших районах воды. 

Автор: "Кавказский узел"

