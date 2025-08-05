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08:50, 5 августа 2025

Сельчане в Туапсинском районе после обрушения моста оказались отрезаны от инфраструктуры

Разрушенный мост в Лермонтово. Скриншот фото 93.ru от 03.08.25, https://t.me/news_93_ru/22849.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Люди, которые живут в части поселка Лермонтово за рекой Шапсухо, после обрушения моста столкнулись с трудностями - практически невозможно добраться в центр поселка, купить продукты, лекарства.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 3 августа власти Туапсинского района отчитались об участии более 200 человек в ликвидации последствий подтоплений. Авторы комментариев в соцсетях сетовали, что помощь так и не пришла. К ликвидации последствий подтопления в Туапсинском районе Кубани привлечены дополнительные силы МЧС и волонтеры из других поселений, отчитались сегодня местные власти. Комментаторы в телеграм-каналах обеспокоены отсутствием в пострадавших районах воды. 

В Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.

Район подтопления в Туапсинском районе посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, вода в пострадавших селах "практически ушла". "В Лермонтово водоснабжение возобновят в ближайшие дни. До этого момента будет организован подвоз воды в тех объемах, которые необходимы жителям", - пообещал он вечером 4 августа в своем Telegram-канале.

В другом сообщении он указал, что часть населенного пункта с водой уже будет к 5 августа, оставшаяся часть — к вечеру 7 августа, как восстановят центральную сеть. До этого времени воду будут подвозить. 

"Что касается моста через реку Шапсухо в Лермонтово —  построим его заново, к работам приступят уже в середине августа. Сейчас приведем в порядок существующую объездную дорогу, которой смогут пользоваться жители", - заявил Кондратьев.

Пользователи  комментариях к его сообщениям пожаловались на отсутствие сообщения с центральной частью Лермонтово. Одно из сообщений набрало 19 комментариев.

"Лермонтово. Помогите, пожалуйста не можем перебраться через реку. Нет дороги. Нет моста. Пожалуйста, не оставляйте людей в безвыходной ситуации  Люди в панике, даже скорую, если станет плохо, не вызвать! Ни лекарств ни купить, ни еды. Прошу помогите людям!", - написал в комментариях к сообщению Кондратьева пользователь Perevo12.

"Люди не могут попасть в аптеку и продуктовый магазин, пожилые люди остались без помощи, нужна переправа через реку, моста нет, люди в заложниках оказались на другом берегу реки", - поддержал пользователь Имя.

"Сделайте альтернативную дорогу (пешеходам и обычным машинам) в поселок, к продуктовым магазинам, аптекам и т.д !!!
Возможно понтонную переправу. Существующие старые дороги или аварийные (через гору мимо свалки), либо закрыты частными заборами (вдоль горы мимо Колос и Сеченовец)", - призвала Мила.

В Telegram-канале главы района Сергея Бойко, на которого подписаны "Подскажите, как детей в школу, в садик водить? Если нету машины вообще никакой.Получается, кто остался за рекой, только у кого машины сможет там жить. Где покупать продукты, лекарства?", - спросила Елена.

"А куда нам, отрезанным от мира рухнувшим мостом в Лермонтово, мусор вывозить? Может, к мосту бывшему складывать?", - поинтересовалась Людмила Кондрашина в комментариях к другому сообщению главы района.

Следствие отчиталось об уголовном деле в связи с обрушением моста.

В следкоме заявили, что на протяжении нескольких лет граждане обращались в различные инстанции с жалобами на ненадлежащее содержание сооружения, однако до ремонта дело так и не дошло, говорится  в Telegram-канале информационного центра СК России.

После обрушения моста по ту сторону реки Шапсухо остались около 300 домов (от 1 до 2 тысяч человек), сообщает 93.ru.

Смытый  утром 3 августа мост в Лермонтово просят отремонтировать уже минимум восемь лет. Построили его, говорят жители, "после Великой Отечественной войны пленные немцы". И вот уже долгое время он считался аварийным, сообщило  издание 3 августа

В 2017 году местные чиновники после жалоб "распорядились создать комиссию" по обследованию конструкций. Чем все закончилось, не понятно. В феврале 2025 года жители снова начали жаловаться на мост, но уже публично. Глава Туапсинского района Сергей Бойко пообещал сделать реконструкцию. А летом 2025 года он заявил, что на работы даже выделили деньги – 64,5 миллиона из необходимых 700 миллионов рублей. Спустя неделю после этих слов мост смыло паводком, пишет издание.

Напомним, что 24-25 ноября 2023 года в результате обильных осадков были подтоплены десятки домов в Горячем Ключе и Безымянном сельском округе. В городе введен режим ЧС, в пункты временного размещения были эвакуированы девять человек. К 27 ноября в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске сильный ветер повалил деревья, пострадало несколько человек, минимум двое погибли. 28 ноября власти края отчитались, что подсчитывают ущерб от стихии, и подключили волонтеров к устранению последствий непогоды. Общая сумма выплат пострадавшим от последствий шторма жителям Краснодарского края составляет около 25 млн рублей, отчитались тогда власти.

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