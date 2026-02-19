×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:23, 19 февраля 2026

Жители Ейска обратились к властям из-за ежегодной массовой гибели рыбы в реке

Кадр жители Ейского раиона на Кубани просят помочь власти обратить внимание на замор рыбы. Фото: Барахолка Ейск / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Ейска, Ейского и Щербиновского районов на Кубани записали видеообращение, в котором просят власти предотвратить массовую гибель рыбы на ейских шлюзах. По словам жителей, ситуация повторяется каждый год, но никакие меры не принимаются.

Обеспокоенные замором рыбы, рыбаки и просто неравнодушные жители обратились к властям и надзорным органам с просьбой разрешить экологическую катастрофу в акватории шлюзов дельты реки Ея.

Видеообращение жителей районов было опубликовано в Telegram-канале "Барахолка Ейск", который насчитывает более 29 тысяч подписчиков. К 19.00 мск видеообращение набрало более пяти тысяч просмотров.

"Сегодня, 18 февраля 2026 года, здесь собрались все рыбаки Ейска, Ейского и Щербиновского районов просить помощи, чтобы нам помогли наконец-то решить проблему с замором рыбы на ейских шлюзах. Посмотрите на эту глобальную катастрофу", - обратились собравшиеся местные жители на видео.

В кадре видно, что вся поверхность участка реки покрыта всплывшей мертвой рыбой. "Это все сплошная рыба, до самого дна. Здесь не браконьеры собрались, здесь собрались обычные люди, местное население, все неравнодушные ", - говорят на видео жители.

По словам собравшихся, рыба массово гибнет каждый год - десятки тысяч особей. И каждый год люди бьют тревогу. Но власти, по словам жителей, отмахиваются от решения проблемы, ссылаясь то на уровень солености воды, то на нехватку кислорода.

"Это проблема ежегодная, но ее почему-то никто не хочет решать. Каждый раз огласки идут, но нам говорят, что, то воды недостаточно, то соленность, то кислорода нет - каждый год одно и тоже. Поэтому мы очень просим помощи, вышестоящее руководство просим решить эту проблему", - заявили местные жители.

В феврале 2025 в реке Ея также была отмечена массовая гибель рыбы, что вызвало серьёзную обеспокоенность среди местных жителей. Особенное внимание привлекла судьба тарани - рыбы, которая долгое время считалась местным деликатесом и символом города, сообщало издание "Ейск Инфо".

К 00.23 мск ни администрация города Ейска, ни администрация Ейского района не комментировала видеообращение жителей.

"Кавказский узел" также писал, что в 2021 году жителей Ейского района встревожила массовая гибель птиц и рыбы. Тогда местные жители обнаружили тушки мертвых птиц, дельфинов и рыб на берегу в районе хутора Шиловка. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
20:30, 18 февраля 2026
Пенсионерка из Новороссийска обвинена в госизмене
Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
20:02, 18 февраля 2026
Останин назвал приговор незаконным
Пляж в Анапе. Февраль 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14998
19:15, 18 февраля 2026
Анапчане призвали опубликовать результаты проб воды
Следственный комитет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:38, 18 февраля 2026
Несовершеннолетнюю на Кубани обвинили в призывах к терроризму
Диана Ципинова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:47, 18 февраля 2026
Пять адвокатов попросили оставить в силе оправдательный приговор Ципиновой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Верующий во время молитвы. Фото Елены Синеок, Юга.ру Рамадан

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Диана Ципинова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18 февраля 2026, 16:47
Пять адвокатов попросили оставить в силе оправдательный приговор Ципиновой

Руфат Сафаров. Фото: https://moderator.az/
18 февраля 2026, 11:59
ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского правозащитника Сафарова

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
17 февраля 2026, 23:57
Протест у парламента Грузии продолжается 447 дней

Стоп-кадр: "Чрезвычайная ситуация на территории газонакопительной станции в Новом Хушете". Фото: "Молодежка" / Telegram-канал
17 февраля 2026, 19:16
Задержан подозреваемый в гибели человека при пожаре в Махачкале

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше