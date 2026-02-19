Жители Ейска обратились к властям из-за ежегодной массовой гибели рыбы в реке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Ейска, Ейского и Щербиновского районов на Кубани записали видеообращение, в котором просят власти предотвратить массовую гибель рыбы на ейских шлюзах. По словам жителей, ситуация повторяется каждый год, но никакие меры не принимаются.

Обеспокоенные замором рыбы, рыбаки и просто неравнодушные жители обратились к властям и надзорным органам с просьбой разрешить экологическую катастрофу в акватории шлюзов дельты реки Ея.

Видеообращение жителей районов было опубликовано в Telegram-канале "Барахолка Ейск", который насчитывает более 29 тысяч подписчиков. К 19.00 мск видеообращение набрало более пяти тысяч просмотров.

"Сегодня, 18 февраля 2026 года, здесь собрались все рыбаки Ейска, Ейского и Щербиновского районов просить помощи, чтобы нам помогли наконец-то решить проблему с замором рыбы на ейских шлюзах. Посмотрите на эту глобальную катастрофу", - обратились собравшиеся местные жители на видео.

В кадре видно, что вся поверхность участка реки покрыта всплывшей мертвой рыбой. "Это все сплошная рыба, до самого дна. Здесь не браконьеры собрались, здесь собрались обычные люди, местное население, все неравнодушные ", - говорят на видео жители.

По словам собравшихся, рыба массово гибнет каждый год - десятки тысяч особей. И каждый год люди бьют тревогу. Но власти, по словам жителей, отмахиваются от решения проблемы, ссылаясь то на уровень солености воды, то на нехватку кислорода.

"Это проблема ежегодная, но ее почему-то никто не хочет решать. Каждый раз огласки идут, но нам говорят, что, то воды недостаточно, то соленность, то кислорода нет - каждый год одно и тоже. Поэтому мы очень просим помощи, вышестоящее руководство просим решить эту проблему", - заявили местные жители.

В феврале 2025 в реке Ея также была отмечена массовая гибель рыбы, что вызвало серьёзную обеспокоенность среди местных жителей. Особенное внимание привлекла судьба тарани - рыбы, которая долгое время считалась местным деликатесом и символом города, сообщало издание "Ейск Инфо".

К 00.23 мск ни администрация города Ейска, ни администрация Ейского района не комментировала видеообращение жителей.

"Кавказский узел" также писал, что в 2021 году жителей Ейского района встревожила массовая гибель птиц и рыбы. Тогда местные жители обнаружили тушки мертвых птиц, дельфинов и рыб на берегу в районе хутора Шиловка.