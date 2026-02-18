Останин назвал приговор незаконным

Мосгорсуд признал законным продление ареста комику Артемию Останину. В суде он назвал незаконным приговор за монологи про безногого мужчину и воображаемый диалог с Иисусом Христом.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля, юморист из Ейска Артемий Останин, выступая на заседании суда в Москве, отверг обвинения и назвал потерпевших по делу "профессиональными доносчиками", однако извинился перед теми, кого могло задеть его выступление. Артемия Останина осудили на 5 лет и 9 месяцев за монологи про безногого мужчину и воображаемый диалог с Иисусом Христом..

Уголовное дело в отношении стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида без ног. Следствие увидело в его словах оскорбление участника военной операции, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Во время допроса он извинился за свою шутку.

В Московском городском суде прошла апелляция на очередное продление ареста Останина, где он смог прокомментировать свой приговор, сообщила сегодня «Медиазона»*.

Комик сказал, что в его действиях не было состава преступления. «Если суду так важно, чтобы хоть кто-то сидел в тюрьме, у меня есть конструктивное решение на этот счет. Прокурор Малышева совершила преступление в отношении меня, выдав обвинительное заключение невиновному человеку», - заявил он.

Судья прервала Останина, сказав, что суд «не является органом уголовного преследования», и он должен говорить только о «несогласии с действиями».

«И прокурор Малышева, и судья Менделеева помимо того, что нарушили все мои права, еще и совершили преступление. Все это связано с незаконным удержанием человека в местах лишения свободы, каким является и изолятор тоже, как бы вы ни пытались это отрицать. Я предлагаю вам конструктивное решение: отпустить меня хотя бы под домашний арест, а в идеале освободить из зала суда», — закончил свою речь Останин.

Комик напомнил, что белорусским силовикам, которые «выкрали его из аэропорта» и пытали, «за это ничего не было, хотя они чистой воды преступники».

Судья Мосгорсуда Ксения Панова признала содержание Останина под стражей законным.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2025 года правозащитники признали Артемия Останина политзаключенным. Останину вменяется публичное возбуждение ненависти или вражды "с применением насилия или угрозой его применения", хотя в монологе о безногом попрошайке в метро не шло речи о насилии и угрозах. Без насилия и угроз насилием деяние Останина следует квалифицировать как административное правонарушение с максимальным наказанием в виде 15 суток ареста, отметили правозащитники, призвав расследовать заявления комика о пытках и унижениях после задержания.

