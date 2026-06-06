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07:20, 6 июня 2026

Суд в Сочи отказался отменить сделку с землей вопреки доводам о нарушениях

Садовые товарищества в Сочи. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=4U6t1a_K8ko

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд не удовлетворил иск сочинца Александра Баталина о признании недействительной продажи соседнего садового участка женщине, добивающейся прокладки дороги по участку Баталина. Доводы о том, что соседний участок ранее был продан по доверенности от умершей собственницы, судья не принял во внимание.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля кассационный суд отменил решение по делу о спорном земельном участке в сочинском садоводческом товариществе "Коммунальник" и направил дело на новое рассмотрение в Хостинский райсуд.

Жительница Брянской области Нина Кузнецова приобрела участок в СНТ "Коммунальник" и подала иск в суд, требуя проложить через землю соседа дорогу к своему участку. Проезда к этому участку никогда не было, заявил ответчик Александр Баталин, семья которого владеет участком в товариществе с 1967 года. По встречному иску Баталина суд лишил Кузнецову прав на земельный участок, так как земля была продана по доверенности от умершей владелицы Нажеды Фотиной . Кузнецова обжаловала это решение, но апелляционная инстанция сочла законным изъятие участка у нее. 14 февраля Кузнецова подала кассационную жалобу.

5 июня Александр Баталин получил на руки решение Хостинского районного суда Сочи, который отказался признать недействительными сделки с участком Нины Кузнецовой.

Согласно тексту судебного решения от 21 мая, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", в суде Баталин настаивал, что о смерти Фотиной ему стало известно только в 2016 году. Он заявил, что сделки являются ничтожными с самого начала, а срок давности должен исчисляться с момента обнаружения заключения сделки по доверенности от умершей собственницы.

Однако сторона ответчиков подала заявление с требованием прекратить дело. Представитель ответчиков Дубовский заявил, что Баталин «должен был узнать» о смене собственников соседнего участка ещё в 2008 году, а значит, сроки давности для подачи иска им упущены.

Судья Григорий Леошик согласился с доводами ответчиков. "При установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой давности... судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу", - говорится в решении суда.

Суд подчеркнул, что с момента первой сомнительной сделки прошло более 10 лет, а сам Баталин еще в 2016 году знал, что у участка новые хозяева. Тот факт, что сделка была оформлена по доверенности от умершего человека, суд разбирать не стал.

Действие доверенности прекращается со смертью гражданина, "но в Сочи, видимо, свои законы", прокомментировал решение суда юрист Рамиль Латыпов, представляющий интересы Баталина.

«Для Александра Баталина этот проигрыш - не просто юридическая неудача, а угроза потери собственной земли. Дело в том, что нынешняя владелица участка № 35 Нина Кузнецова развернула против соседа масштабную судебную войну. До этого она семь раз подавала иски против Баталина, которые возвращались судом, но сейчас в производстве Хостинского суда находится дело № 2-2717/2024. Кузнецова требует организовать проезд к своему участку через земли Баталина», - сказал Латыпов корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что решение будет обжаловано в Краснодарском краевом суде.

Сам Александр Баталин опасается, что в итоге лишится своего участка № 34 из-за требований проложить по нему проезд. «Они идут к цели, лишить меня земли», - поделился он своим опасением с корреспондентом "Кавказского узла".

Комментариями от Нины Кузнецовой или ее представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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