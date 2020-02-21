Охранник Кадырова назначен вице-премьером Чечни

21 февраля 2020, 00:29

Рамзан Кадыров назначил начальника своей охраны и близкого друга детства Абузайда Висмурадова заместителем председателя правительства по силовому блоку.

Как информировал "Кавказский узел", в феврале Рамзан Кадыров провел ряд кадровых перестановок в правительстве Чечни. Так, Кадыров назначил на высокопоставленные должности двух своих племянников и двоюродного брата, которые до этого также занимали руководящие посты. Отбор людей на новые должности в Чечне идет не по шкале профессионализма, а по шкале преданности, отметил Руслан Кутаев. Глава Чечни пытается показать, что в республике установилась не его личная власть, а власть клана, основание которой заложено Ахматом Кадыровым, считает Алексей Малашенко.

Абузайд Висмурадов (позывной – Патриот)- командир СОБР «Терек» подразделения Федеральной службы национальной гвардии в Чечне, личный охранник Рамзана Кадырова. Источники расследования русской службы Би-би-си назвали Абузайда Висмурадова одним из трех самых близких Рамзану Кадырову людей, наряду с Адамом Делимхановым и Магомедом Даудовым, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом". 16 мая 2019 года стало известно, что спецотряд быстрого реагирования "Терек" и его командир Абузайд Висмурадов были внесены в обновленный "список Магнитского".

Указом главы Чечни Абузайд Висмурадов 20 февраля назначен на должность заместителя председателя правительства республики. «На новом посту он будет заниматься вопросами взаимодействия с силовыми структурами», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в аппарате главы и правительства Чечни.

Висмурадов является близким другом детства главе Чечни, сообщил сам Рамзан Кадыров, отметив заслуги нового вице-премьера.

«(20 февраля) я назначил Абузайда Висмурадова на должность заместителя председателя правительства Чечни по вопросам взаимодействия с силовым блоком. Полковник полиции Абузайд Висмурадов многие годы командовал СОБР «Терек». Под его руководством «Терек» стал одним из самых подготовленных, боеспособных спецподразделений Росгвардии […] Мы росли вместе, с детства являемся близкими друзьями», - написал Кадыров на своей странице в Instagram.

По словам главы Чечни, Абузайд Висмурадов сумеет «наладить взаимодействие между силовыми структурами, ещё более улучшить работу по профилактике преступности, раскрытию происшествий, привлечению виновных к ответственности». Кадыров также опубликовал видео совместных с Висмурадовым фотографий и видеосюжетов, начиная с детских лет. За пять часов пост собрал 26 128 просмотров.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Напомним, что после боя за титул лиги Absolute Championship Akhmat в легчайшем весе 16 марта 2019 года Висмурадов выкрикнул вульгаризм, обозначающий представителя нетрадиционной сексуальной ориентации, в адрес дагестанского бойца. Сам Висмурадов объяснил, что его эмоциональное высказывание было адресовано не Керимову, а рефери. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на поведение Висмурадова. Публичное оскорбление по кавказским обычаям влечет за собой публичное извинение, прокомментировали инцидент этнолог Сергей Арутюнов и востоковед Ахмет Ярлыкапов.