Абузайд Висмурадов. Фото: Пресс-служба ЧГТ "Грозный" https://grozny.tv/

18 марта 2019, 19:09

Высказывания охранника Кадырова на турнире могут повлечь публичные извинения

Публичное оскорбление по кавказским обычаям влечет за собой публичное извинение, прокомментировали историю с реакцией начальника охраны Рамзана Кадырова во время благодарственных слов дагестанского бойца Рустама Керимова этнолог Сергей Арутюнов и востоковед Ахмет Ярлыкапов. Если оскорбление было адресовано рефери, то организаторы турнира должны принять меры, хотя обычно зрителей в таких ситуациях не наказывают, отмечает главный редактор "Сила ТВ" Игорь Рязанцев.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей бурно отреагировали на высказывания Абузайда Висмурадова, начальника охраны главы Чечни Рамзана Кадырова, допущенные им после боя за титул лиги Absolute Championship Akhmat в легчайшем весе 16 марта. В пятираундовом поединке, который состоялся в Санкт-Петербурге, боец из Дагестана Рустам Керимов победил чеченского спортсмена Абдул-Рахмана Дудаева. 17 марта на странице в Instagram Висмурадов, который также является президентом БК "Ахмат", объяснил, что его эмоциональное высказывание было адресовано не Керимову, а рефери

На обнародованной 17 марта в сообществе golos.dagestana в Instagram (842 115 подписчиков) видеозаписи видно, что Висмурадов, встав со своего места, что-то кричит в то время, как Керимов произносит благодарственные слова, в том числе в адрес руководства Чечни. В описании к этому ролику утверждается, что Висмурадов выкрикнул вульгаризм, обозначающий представителя нетрадиционной сексуальной ориентации, в адрес дагестанского бойца. В названии опубликованного 16 марта на канале в YouTube пользователя Artem Panferov видео также утверждается, что Висмурадов допустил оскорбительные высказывания с употреблением нецензурной лексики в адрес Керимова. При этом сказанное Висмурадовым слово на этих видео разобрать затруднительно в виду качества съемок и шума в зале. Судя по видеозаписи событий, выкрик Висмурадова действительно напоминает нецензурное оскорбление.*

"Кавказский узел" подготовил биографическую справку об Абузайде Висмурадове.

Публичное оскорбление на Кавказе требует публичных извинений

На Кавказе никто особо не любит извиняться, однако, если публичное оскорбление было серьезным, то и извинения должны быть публичными, считает российский этнолог и историк, член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов.

"Важно, чтобы человек понимал, что он не прав, когда он оскорбил кого-то. Но никто особо не любит извиняться, а кавказцы - в особенности. Если они даже осознают, что не правы, они будут стараться делать вид, что они правы и ничего такого не произошло. Если есть осознание, что ты оскорбил человека, то надо подойти к нему и принести извинения", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Арутюнов.

По его словам, человек, которого оскорбили, может потребовать публичных извинений. "Он может извиниться тет-а-тет. Но может быть по-другому, если собеседники не знакомы. Он может потребовать публичные извинения. Если публичное оскорбление было серьезным, то и извинения должны быть публичные. Раз оскорбление услышало большое количество людей, то они также должны услышать извинения за оскорбления", - объяснил историк.

Абузайд Висмурадов (в центре во втором ряду) и бойцы клуба "Ахмат". Фото: скриншот со страницы za.vismuradov_95 https://www.instagram.com/p/BvHwKtwlr00Он также добавил, что довольно легко оскорбить кавказца даже того не желая, случайно. "Кавказцы очень болезненно относятся ко всему, даже могут оскорбиться на то, что не было оскорблением. Например, в Кахетии матерная ругань довольно часто звучит, и не считается оскорблением, а на западе Грузии мат станет поводом для драки, очень серьезной. Тем более в республиках Северного Кавказа", - сказал Арутюнов.  

Способ извинений за сказанные в адрес жителя Кавказа слова зависит от тяжести оскорбления, важен и фактор публичности, также считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Есть разные способы вербального оскорбления, среди них очень тяжелые оскорбления, когда затрагивается честь, семья, род человека. В основном все решается между тем, кого оскорбили, и тем, кто оскорбил. Если оскорбление было при скоплении народа, то в таком случае это уже публичные оскорбления и это имеет гораздо более серьезные последствия", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмет Ярлыкапов.

По его словам, оскорбившийся человек может вызвать на силовой поединок. "Доходит до того, что человек может даже за оружие взяться. Это зависит от того, насколько тяжелым считает оскорбление тот, кого оскорбили. Но если оскорбление было публичное, то и извинения должны быть публичными. Должна быть сатисфакция публичная. Если он раскаялся, признал, что оскорбил, то его раскаяние должно быть на виду у всех", - отметил Ярлыкапов.

Оскорбления в адрес рефери от зрителей обычно остаются без наказаний

Если оскорбление было адресовано рефери, то организаторы турнира и Союз Смешанных боевых единоборств (ММА) России должны принять меры, хотя обычно люди из зала за оскорбления не наказываются, отмечает главный редактор "Сила ТВ" Игорь Рязанцев.

Абузайд Висмурадов (слева) и Рамзан Кадыров. Фото: скриншот со страницы za.vismuradov_95 https://www.instagram.com/p/BvHwKtwlr00"Действия происходят во время турнира, и организаторы турнира должны встать на защиту рефери, потому что это их обязанность. Они, как организаторы, отвечают за все происходящее в зале. Параллельно должен работать также Союз ММА, если рефери российский. Даже не важно, он российский или иностранный. Все рефери аккредитованы при Союзе ММА. Поэтому и организаторы, и Союз должны защитить рефери, которого оскорбили", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Рязанцев.

По его словам, в качестве наказания Союз ММА может предложить организатору турнира запретить присутствие нарушителя на других соревнованиях организации. "Союз ММА не может принимать решение о наказании того или иного человека, который был в зале во время турнира. Союз может обратиться к организатору турнира с предложением наказать нарушителя, например, запретить его присутствие на других турнирах. Или предупредить, что в случае повторения такого инцидента организатор больше не получит от Союза ММА лицензию на проведение турниров. Но это на уровне рассуждений, потому что подобных прецедентов не было. В адрес рефери всегда звучат какие-то претензии, оскорбления от зрителей, но этому не дают ход. Был случай, когда боец после боя вел себя некорректно по отношению к рефери, и он был дисквалифицирован. Но наказания человека из зала не было", - рассказал Рязанцев.

Абузайд Висмурадов (слева) и бойцы клуба "Ахмат". Фото: скриншот со страницы za.vismuradov_95 https://www.instagram.com/p/BvHwKtwlr00По его словам, обычно, когда во время турнира кто-то демонстрирует неадекватное поведение, его должны вывести из зала. "Если человек себя неадекватно ведет в зале, мешает другим зрителям и вообще его действия могут привести к конфликту, то специально для этого в зале есть обученные люди, которые должны этого человека вывести из зала. Ну а дальше сам человек, кому было адресовано оскорбление, решает, как ему быть. Тем более что публичные оскорбления – уголовно наказуемая статья, и рефери может удовлетворить свои требования через суд. Тем более что факт оскорбления зафиксирован", - отметил Игорь Рязанцев.

Он отметил, что летом 2018 года в Москве прошел турнир UFC, где за безопасность отвечали американские специалисты, которые моментально реагировали и пресекали любое нарушение в зале.

В этой связи можно напомнить об инциденте во время матча чемпионата России по футболу между "Тереком" и "Рубином" 18 марта 2013 года - в адрес судьи по громкоговорителю прозвучало оскорбительное ругательство. После матча глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что слова в адрес судьи произнес именно он. За этот выкрик, а также за выкрики диктора стадиона в поддержку ФК "Терек" Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клуб на 100 тысяч рублей.

* - в текст внесено уточнение 13.04 19.03.2019 г.

Примечание:

"Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", "Помощь Кадырова дагестанским погорельцам вызвала неоднозначную реакцию соцсетей", "Помощь Кадырова погорельцам Тисси-Ахитли напомнила о границах Чечни и Дагестана".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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