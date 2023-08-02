Кадыров похвалился наградой матери

02 августа 2023, 18:56

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Президент России вручил Аймани Кадыровой орден Почета за активную общественную деятельность, сообщил сегодня глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года Рамзан Кадыров наградил медалью "100 лет образования Чеченской Республики" мать и трех своих дочерей, а также других родственников и чиновников, занимающие высокие посты в республике. 30 декабря 2021 года Ахмат Кадыров (посмертно), Рамзан Кадыров и мать главы Чечни Аймани Кадырова были объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. В марте 2018 года мать и жена Рамзана Кадырова получили орден "Честь Отечества", учрежденный парламентом Чечни всего за неделю до награждения.

Владимир Путин наградил Аймани Кадырову орденом Почета за активную общественную деятельность, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Кремле Президент РФ Владимир Путин наградил мою дорогую маму, президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну, орденом Почёта. Награда вручена за активную общественную деятельность", - написал глава Чечни.

Кадыров сообщил, что с начала военной операции Фонд Кадырова доставил в зону военной операции 23 тысячи тонн "только продовольствия". "На одни только медикаменты и оборудование для больниц потрачено более 100 млн рублей, не говоря уже о других расходах", - подчеркнул он.

Он также опубликовал видеозапись церемонии награждения. Как следует из видео, Аймани Кадыровой вручили букет, Владимир Путин прикрепил ей на грудь орден, а затем перемолвился с ней несколькими словами.

Орденом Почета награждаются граждане Российской Федерации: за достижение высоких производственно-экономических показателей в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, связи, энергетике и на транспорте; за достижения в научно-исследовательской деятельности; за заслуги в усовершенствовании российской системы образования, за значительный вклад в сохранение, популяризацию и развитие российской культуры, искусства, истории и русского языка; за особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность; за заслуги в продвижении, поддержке и популяризации спорта и иные заслуги - говорится в Статуте ордена.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

В сентябре 2021 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил о конкурсе "на лучшее художественное изображение" Ахмата Кадырова, Рамзана Кадырова и Аймани Кадыровой, пообещав выплатить победителям в каждой из номинаций по 500 тысяч рублей. Эти деньги могли быть направлены на помощь нуждающимся на Северном Кавказе, а не на укрепление культа Кадыровых, посетовали некоторые пользователи интернета.

В августе 2020 года власти Грозного приурочили ко дню рождения Аймани Кадыровой, который отмечается 4 августа, конкурс среди школьников на лучший видеоролик, посвященный ей. Жители Чечни назвали конкурс попыткой насаждения культа семьи Кадыровых. Возвеличивание матери правителя, которое было характерно для некоторых ближневосточных монархий в прошлом, в современной Чечне служит укреплению власти Рамзана Кадырова, подтвердили востоковеды. Школьникам, занявшим четыре первых места в конкурсе видеороликов в честь Аймани Кадыровой, был выплачен в общей сложности миллион рублей.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, полагает политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", - сказал ранее Орешкин "Кавказскому узлу.

Рамзан Кадыров неоднократно отвечал на критику своей кадровой политики. На совещании 2 марта 2020 года он назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями родственников Кадырова.

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