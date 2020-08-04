Конкурс в честь Аймани Кадыровой подчеркнул авторитарный характер власти в Чечне

04 августа 2020, 01:55

Возвеличивание матери правителя, которое было характерно для некоторых ближневосточных монархий в прошлом, в современной Чечне служит укреплению власти Рамзана Кадырова, заявили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", среди чеченских школьников проводится конкурс, посвященный матери главы республики Рамзана Кадырова. Жители республики назвали конкурс попыткой насаждения культа семьи Кадыровых. Внимание пользователей Youtube привлек видеоролик девочки, которая выражает готовность отдать свою жизнь за Аймани Кадырову.

14 лет руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Именем матери Рамзана Кадырова Аймани названа мечеть в Аргуне, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Почитание матери Кадырова в Чечне одновременно является оформленным культом личности и частью пиар-кампании Фонда имени Ахмата Кадырова, главой которого она является, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«Здесь нельзя исключать фактор этих двух процессов. Подобными акциями, конкурсами подчеркивается роль матери как главы фонда, так и создается культ личности. С последним в Чечне, мягко говоря, все нормально. Рамзан Кадыров показывает всем, какая у него исключительно примерная семья: отец, который является героем, мать, которая героически отдала себя благотворительности. Члены его семьи становятся исключительными людьми», - сказал Рощин корреспонденту «Кавказского узла».

Отношение к матери Кадырова в Чечне можно сравнить с возвеличиванием в Туркменистане Огулабат Бердымухамедовой - матери президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

О насаждении в Туркменистане культа личности Огулабат Бердымухамедовой СМИ сообщили в 2017 году. Тенденцию журналисты отметили после 8 марта, когда мать президента чествовали песнопениями "Мать, родившая героя". Предшественник Бердымухамедова Сапармурат Ниязов насаждал в стране культ своей матери Гурбансолтан - в период его президентства она считалась национальной героиней Туркмении, в ее честь были названы районы, деревни и ордена, отмечала 10 марта 2017 года туркменская служба "Радио Свобода".

«Да, эти лидеры показывают свое особое отношение к матери, подчеркивают, что к (их матерям) примерно также должны относиться все остальные. Но стилистика в почитании матери была заложена не нынешним президентом Туркменистана, а предыдущим, а в Чечне эта стилистика – решение Кадырова. Но и там, и здесь есть явная тенденция - показать особенность своей семьи, в частности матери», - отметил Рощин.

Культ Аймани Кадыровой востоковед связывает также с тем, что глава Чечни является последователем вирда Кунта-хаджи.

«Мы знаем, что для Кунта-хаджи культ матери (значил) намного больше, чем культ отца, как бы парадоксально это ни звучало. У матери (Кишиева) Хеды есть усыпальница, к ней устраиваются паломничества, это такая культовая фигура. А что в этой ситуации мешает быть культовой фигурой матери Рамзана Кадырова? Здесь все укладывается в эту логику», - подчеркнул Рощин.

Кунта-хаджи Кишиев - исламский проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Считается одним из 356 мусульманских святых, которые постоянно живут на земле, говорится в биографии Кишиева, опубликованной на "Кавказском узле". С 2009 года 3 января в Чечне отмечается День памяти Кунта-хаджи Кишиева. В этот день в республике совершаются религиозные обряды и паломничество к могиле матери Кишиева в селении Эртан. В число последователей вирда Кунта-хаджи входит Рамзан Кадыров и большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни.

Видео, на котором девочка заявляет о готовности умереть за Аймани Кадырову, не демонстрирует общий характер "патриотического воспитания" молодежи в Чечне, полагает Михаил Рощин. «Я не думаю, что в Чечне детям внушают идею, что они должны жертвовать собой не только за родину, но за конкретного человека. Этот стих - скорее частный случаи гипертрофированного проявления лояльности со стороны родителей девочки. Вряд ли она сама придумала весь стих, помогали родители», - считает он.

Конкурс детских стихов в честь дня рождения Аймани Кадыровой перекликается с традициями ближневосточных монархий, считает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, востоковед-арабист, доктор исторических наук Дмитрий Микульский.

«Это уходит своими корнями в традиции ближневосточной государственности. Несколько десятков лет назад (для них) очень характерны были почитания членов семьи главы государства. Для Востока – матери, сестер, жены и так далее. И этот конкурс укладывается в логику почитания матери, что практиковалось на Ближнем Востоке», - сказал «Кавказскому узлу» Микульский.

По наблюдениям востоковеда, подобные культы матерей на сегодняшний день ослабли даже в тех государствах, где сравнительно недавно практиковались. «На современном этапе я не смогу припомнить ближневосточное государство, где практикуется подобное почитание матери или других членов семьи правителя. Это, как мне кажется, осталось в прошлом, - когда в честь матери назывались мечети, в ее честь проводились мероприятия, встречи, их считали матерями всей нации и так далее. Такое практиковалось в 1970-х годах, но сейчас подобного я не знаю», - отметил он.

На Ближнем Востоке сегодня не насаждается культ матери правителя, отметил профессор Высшей школы экономики, исламовед и юрист Леонид Сюкияйнен.

«Я не знаю ни одной страны на Ближнем Востоке, где бы была такая практика или хотя бы что-то подобное. В государствах Ближнего Востока чаще всего даже имени матери правителя не знают, это не принято как-то особенно афишировать. И с предположением, что (возвеличивание Аймани Кадыровой в Чечне) может быть похоже на советскую практику, не согласен: в советские годы не было культа личности матери правителя, ни один вождь себе такое не позволял», - сказал он «Кавказскому узлу».

Происходящее в Чечне – новая, современная тенденция, уверен Сюкияйнен. «Вряд ли можно происходящее связать с какими-то историческими корнями. Мне кажется, это такой шаг для сплочения народа вокруг руководителя республики, вокруг его семьи. Всем понятно, что мать чтят по инициативе главы Чечни, это еще один инструмент для общественной консолидации вокруг руководителя», - считает ученый.

Особое отношение к матери правителя призвано также подчеркивать отношение главы республики к семейным ценностям, отметил исламовед. «Это для Кавказа свойственно, этим показывается безоговорочные авторитет старших, уважение к ним. Эта линия хорошо наблюдается в процессах в Чечне. Это также своего рода семейный пиар, призванный показать, какая сплоченная семья у главы республики. Это еще один канал для укрепления авторитета главы Чечни», - подчеркнул Сюкияйнен.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев видит основную цель конкурса в укреплении культа личности Рамзана Кадырова. "Отец Кадырова погиб за Россию, Рамзан Кадыров - пехотинец Путина, а фонд, который возглавляет его мать, занимается благотворительностью - это все должно показать, что они служат народу, все делают ради людей. На самом деле цель всего этого заключается в том, чтобы укрепить режим авторитарный", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Такой культ личности является общей чертой авторитарных режимов, отметил Кутаев. "Речь не только про Туркменистан: да, есть параллели, но это есть при всех подобных режимах. (В то же время подобные) действия Кадырова дискредитируют Путина, но на это никто не обращает внимания, ему это прощают", - заключил Кутаев.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова.

Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".