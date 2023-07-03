Кадыров опубликовал видео с Делимхановым после его исчезновения

03 июля 2023, 07:57

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсети датированное минувшим вечером видео, на кадрах которого он показан вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня источник в Госдуме сообщил, что депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов получил ранение. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Делимханов не выходит на связь. Позже он рассказал, что с Делимхановым все в порядке и что ранений у него нет. При этом Кадыров опубликовал видео, на котором он вместе с Делимхановым, спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидят перед картой и обсуждают «вопросы продвижения подразделений «Ахмат» в зоне военной операции на Украине. Комментаторы в соцсетях выразили сомнения в достоверности видео, обратив внимание на монтаж и рассинхронизацию звуко и видеоряда. На следующий день, 15 июня, глава Чечни заявил, что Делимханов работает в Белгородской области, где батальон "Запад-Ахмат" приступил к охране границ.

Минувшей ночью на странице ya_pomoshnik_kra_95 в Instagram*, которая ведется от лица главы Чечни Рамзана Кадырова, был опубликован ролик, на котором показаны Рамзан Кадыров и Адам Делимханов.

Видео снимает Кадыров. На его кадрах он показан вместе с Делимхановым за столом, они пьют чай. Оба сначала говорят на чеченском языке. Затем перешли на русский. "Собака лает, караван идет. <...> Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить", – сказал Кадыров.

Делимханов взял лежавший на столе мобильный телефон и показал в камеру дату и время на его экране – 2 июля, 20.47. "Дальше будем продолжать выполнять поставленные задачи. А всем шайтанам и сплетникам хотим сказать: Ахмат – сила", – сказал он.

Этот пост на странице ya_pomoshnik_kra_95, на которую подписаны около 8,9 млн пользователей, на 07.00 мск 3 июля набрал около 88,9 тысячи просмотров и 2622 комментария. Большая часть их авторов высказалась одобрительно.

Напомним, Адам Делимханов приходится двоюродным братом Рамзану Кадырову.

В 2005 году один из лидеров чеченских сепаратистов Доку Умаров обвинил подчиненных Делимханова из "нефтяного полка" в похищении его отца, брата, жены и ребенка. Умаров также приписывал подчиненным Делимханова похищения и убийства.

В 2017 году в ходе процесса по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова в качестве свидетеля был допрошен брат Адама Делимханова – Алибек Делимханов. Он был вызван в суд, поскольку является командиром части, где служили обвиняемые в покушении на политика выходцы из Чечни.

В марте 2020 года в Чечне вызвал резонанс видеоролик от имени дочери Делимханова Хеды, где она названа "султаншей солнца и луны".

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