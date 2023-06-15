Кадыров рассказал о работе Делимханова и Агуева в Белгородской области

15 июня 2023, 19:43

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Батальон "Запад-Ахмат" приступил к охране границ в Белгородской области, а депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и глава МВД по Курчалоевскому району Рустам Агуев обеспечивают взаимодействие с губернатором региона и федеральными силовыми ведомствами, отчитался Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Кадыров объявил о передислокации чеченских бойцов в ДНР, а 4 июня предложил президенту России Владимиру Путину направить в Белгородскую область чеченские подразделения для борьбы с диверсионными группами. 13 июня он сообщил, что батальон "Запад-Ахмат" отправится в Белгородскую область, где будет задействован в предотвращении диверсий. На следующий день Кадыров, опровергая информацию о ранении Адама Делимханова, заявил, что "подразделения "Ахмат" находятся на своих местах, в том числе укрепляются на границе России в Белгородской области".

Источник в Госдуме 14 июня сообщил, что депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов получил ранение. Рамзан Кадыров сообщил, что Делимханов не выходит на связь, и попросил украинскую разведку "предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар", чтобы глава Чечни "смог найти" своего советника. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина заявил, что Делимханов не получал ранений. Спустя несколько часов Кадыров заявил, что Делимханов жив и не был ранен, сопроводив сообщение фото с участием Делимхановым. Свое сообщение о невозможности связаться с Делимхановым он назвал попыткой подыграть авторам фейка.

Батальон "Запад-Ахмат" "уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области", сообщил сегодня глава Чечни в своем Telegram-канале.

По его словам, взаимодействием с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, Минобороны РОссии, Погрануправлением ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям и Росгвардией занимаются депутат Госдумы Адам Делимханов и начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.

К сообщению приложено видео с участием Делимханова и Агуева. В начале ролика приведены кадры встречи Делимханова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, о которой Гладков сообщал в своем Telegram-канале 12 июня. Делимханов сообщает, что находится в районе одного из приграничных пунктов. "Наши подразделения свои позиции по всей приграничной территории уже заняли совместно со всеми подразделениями министерства обороны, Росгвардии, пограничной службы", - говорит он на записи. Дата, когда снято видео, в сообщении не указана.

В 2019-2020 годах в соцсетях регулярно появлялись публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Чечни с людьми, задержанными за различные нарушения. Особым рвением выделился тогда начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев, который неоднократно лично отчитывал задержанных. Чем еще известны Рустам Агуев и его брат Исмаил, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о силовиках из семьи Агуевых".

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