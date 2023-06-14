Адам Делимханов (слева) и Рамзан Кадыров. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru

14 июня 2023, 17:13

Кадыров заявил об отсутствии ранений у Делимханова

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Депутат Госдумы Адам Делимханов жив и не получал ранений, сообщил сегодня глава Чечни. Свое сообщение о невозможности связаться с Делимхановым он назвал попыткой подыграть авторам фейка.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов получил ранение, сообщил сегодня источник в Госдуме. Рамзан Кадыров сообщил, что Делимханов не выходит на связь и попросил украинскую разведку "предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар", чтобы глава Чечни "смог найти" своего советника. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина заявил, что Делимханов не получал ранений.

С депутатом Госдумы Адамом Делимхановым все в порядке, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. "Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", - заявил он сегодня в своем Telegram-канале. 

Глава Чечни отметил, что знал об отсутствии ранений у Делимханова "с самого начала фейкового вброса", но решил подлить "масла в огонь", после чего "уже авторы фейка сами поверили в свою сказку", написал Кадыров .

Кадыров добавил, что он вместе с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и главой Минпечати Чечни Ахмедом дудаевым "обсудили нынешнее положение, перераспределение сил и средств наших подразделений". "Подразделения "Ахмат" находятся на своих местах, в том числе укрепляются на границе России в Белгородской области", - отметил он.

Кадыров также опубликовал фотографию, на которой он, Делимханов, Даудов и Дудаев сидят вокруг большой карты.

Сам Адам Делимханов в своем Telegram-канале к 17.05 мск не прокомментировал это заявление.

"Кавказский узел" также писал, что 31 мая Кадыров объявил о передислокации чеченских бойцов в ДНР, а 4 июня предложил президенту России Владимиру Путину направить в Белгородскую область чеченские подразделения для борьбы с диверсионными группами. 13 июня он сообщил, что батальон "Запад-Ахмат" отправится в Белгородскую область, где будет задействован в предотвращении диверсий, отчитался сегодня глава Чечни.

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Примечание:

"Минобороны РФ подписало контракт с "Ахматом" на фоне пикировки кадыровцев с Пригожиным", "Кадыров отчитался о закупке тысячи военных машин для "Ахмата", "Аналитики прокомментировали перепалку кадыровцев и представителей ЧВК "Вагнер".

Автор: "Кавказский узел"

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