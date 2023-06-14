Депутат Госдумы отрицает ранение Делимханова

14 июня 2023, 12:32

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Адам Делимханов не получал ранения, сообщил депутат Дмитрий Кузнецов со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов получил ранение, сообщил сегодня источник в Госдуме. Рамзан Кадыров сообщил, что Делимханов не выходит на связь и попросил украинскую разведку "предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар", чтобы глава Чечни "смог найти" своего советника.

Депутат Госдумы и член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов опроверг информацию о ранении Делимханова. "[Спикер Госдумы Вячеслав] Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам", - написал он в 12.04 мск в своем телеграм-канале.

Вячеслав Володин по состоянию на 12.28 мск не опубликовал в своем телеграм-канале информацию о разговоре с Делимхановым.

Дополнение "Кавказского узл" 13.05 мск. Пресс-служба Госдумы заявила, что не комментировала «Звезде» данные о ранении Адама Делимханова, сообщил телеграм-канал Baza. Пресс-служба Госдумы отметила, что все сообщения о ранении Делимханова идут «от конкретных депутатов».

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