Источник сообщил о ранении Делимханова

14 июня 2023, 12:06

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Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов получил ранение, сообщил источник в Госдуме.

Депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в Госдуме. "Адам Делимханов был ранен, но он жив. Об этом «Звезде» сообщили в Госдуме, таким образом, опровергнув сообщения некоторых Telegram-каналов о гибели Делимханова", - говорится в публикации в Telegram-канале издания.

Где и при каких обстоятельствах был ранен Делимханов, в публикации не уточняется. По состоянию на 12.04 мск, Адам Делимханов в своем телеграм-канале не сообщил о ранении.

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